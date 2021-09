‘PHP fier bovenaan als programmeertaal voor webservers’

PHP steekt nog altijd met kop en schouders uit boven alle andere programmeertalen voor webservers. Dit ondanks toenemende ergernis en frustratie van ontwikkelaars, zo constateren de onderzoekers van W3Techs.

Uit het meest recente onderzoek van de specialisten van W3Techs naar de meest gebruikte technologie voor webservers, staat PHP met een marktaandeel van 78,9 procent nog steeds fier bovenaan. Dit marktaandeel is zelfs gigantisch te noemen, aangezien de volgende programmeertaal, ASP.NET, op een aandeel van slechts 8,3 procent uitkomt.

Ruby grootste stijger

Een duidelijke stijger in het klassement is Ruby dat nu met een marktaandeel van 5,2 procent op de derde plaats terechtkomt. Dit ondanks de verminderde populariteit van Ruby on Rails. Erlang en Miva Script zijn de minst populaire talen. Deze talen bestaan echter korter dan alle andere vermelde talen.

Klachten over PHP

De populariteit van PHP is dus onmiskenbaar, maar onder ontwikkelaars zijn er wel steeds meer klachten over deze code en leidt het gebruik ook tot meer frustraties. Ontwikkelaars hebben onder andere klachten over de portabiliteit, de prestaties, de voorspelbaarheid en de consistentheid van PHP.

Uiteindelijk is het waarschijnlijk het veelvuldige gebruik dat de balans toch naar blijvend gebruik van PHP voor webservers laat doorslaan.