Onlangs is de laatste nieuwe jaarlijkse release, versie 8.3, van de programmeertaal PHP uitgebracht. Deze release brengt weer veel nieuwe functionaliteit. Volgens onderzoeken blijft PHP nog steeds één van de meest populaire programmeertalen.

In de nieuwe release PHP 8.3 is weer een grote hoeveelheid aan nieuwe functionaliteit doorgevoerd. Onder meer heeft de programmeertaal nu een zogenoemde #[\Override] attribute-feature gekregen.

Deze functionaliteit verifieert dat een methode die met dit attribute is gemarkeerd echt een ‘parent method’ heeft die is overschreven. Dit beschermt tegen typefouten of refactoring waarbij een parent method is verwijderd. Nu levert dit weleens fatale fouten op.

Overige features

Daarnaast heeft PHP 8.3 ook ‘typed class constants’ gekregen. Dit verbetert de dynamische programmeerfunctionaliteit van PHP. Ook beschikt de laatste release nu over ‘Json_validate() function.’ Deze functionaliteit checkt of een string gevalideerde JSON-code is. Dit is efficiënter dan de feature than json_decode().

Verder is nog de functionaliteit ‘deep cloning of read-only properties’ toegevoegd. Hiermee wil PHP een tot nu toe ontbrekende eigenschap oplossen in de ondersteuning van de programmeertaal voor readonly properties.

JetBrains ondersteunt de 8.3-versie van PHP inmiddels en heeft daarvoor een nieuwe release van zijn PhpStorm IDE uitgebracht.

PHP nog steeds populair

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel het gebruik van PHP langzaam afneemt, de programmeertaal nog steeds populair is voor het gebruik door websites. Ongeveer 76 procent van de websites waarvan de server-sideprogrammeertaal bekend is, gebuikt nog steeds PHP. Bijvoorbeeld wordt PHP veel gebruikt door het populaire CMS WordPress dat op 43 procent van alle websites draait.

