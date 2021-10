Salesforce en Atlassian investeren miljoenen in Snyk

Cybersecuritystartup Snyk blijft geld aantrekken. Dit keer hebben de investeringstakken van Atlassian en Salesforce 75 miljoen dollar (65 miljoen euro) in de ontwikkelaar gepompt. Snyk ontwikkelt tools die ontwikkelaars waarschuwen als de code waaraan ze werken een cybersecurityprobleem bevat.

De open source-versie van Snyk wordt door veel ontwikkelaars gebruikt, ook door die van de beide investeerders. SiliconAngle denkt dan ook dat die populariteit de reden is van de extra kapitaalinjectie zo kort op de vorige, de 530 miljoen dollar die Snyk vorige maand ontving in de laatste grote investeringsronde. Met deze laatste toevoeging is het bedrijf nu gewaardeerd op 8,6 miljard dollar (7,4 miljard euro).

Eigen gebruik

Atlassian is van plan om uitgebreide integraties met Snyk te leveren voor Jira Software, Jira Service Management en Compass. Jira Software wordt door ontwikkelaars gebruikt om nog onopgeloste applicatieproblemen op te sporen, waaronder cyberbeveiligingsproblemen.

Ook Salesforce gebruikt de tool van Snyk intern. Bovendien heeft Salesforce een vrij grote aanwezigheid in het ontwikkelaarsecosysteem. Het bedrijf biedt tools waarmee bedrijven aangepaste applicaties kunnen bouwen bovenop hun cloudplatforms.

