Arm krijgt een mega-investering van 93,1 miljoen euro (100 miljoen dollar) van de chipfabrikant TSMC. De investering komt er wanneer de chiptechnologie-specialist naar de beurs gaat.

Met een investering van 100 miljoen dollar in Arm-aandelen lijkt TSMC ook een deel van de zeggenschap in de branche-breed gebruikte chiptechnologie te willen opeisen. Dit is officieel niet bevestigd. Ook andere techgiganten, zoals Nvidia, Intel en Apple, hebben al aangekondigd Arm-aandelen in te kopen. In totaal gaat het om een bedrag van 735 miljoen dollar waarmee de diverse techgiganten bij de beursgang een belang in Arm verwerven.

Tien keer overschreven

Arm gaat ergens deze week naar de beurs. De beursgang moet de chiptechnologiespecialist een bedrag van ongeveer 5 miljard dollar opleveren. De verwachte aandelenprijs ligt tussen de 47 en 51 dollar, hoewel die nog door moederbedrijf SoftBank moet worden bepaald.

De beursgang zou volgens Bloomberg al tien keer teveel interesse van beleggers hebben uitgelokt. De boeken werden gisteren dan ook al eerder dan verwacht gesloten. De prijs van een aandeel wordt vandaag bekend gemaakt.

