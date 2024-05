Salesforce betaalde eind 2023 bijna twee keer de geschatte marktwaarde voor de overname van het commissieplatform Spiff. In totaal legde de CRM-gigant hiervoor 419 miljoen dollar (387 miljoen euro) neer.

Uit een recente filing bij toezichthouder SEC, naar aanleiding van de cijfers over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, blijkt dat Salesforce in december 2023 voor de overname van Spiff flink in de buidel heeft getast. De 419 miljoen dollar is meer dan anderhalf keer de op dat moment geschatte marktwaarde van 260 miljoen dollar. Van het overnamebedrag werd 374 miljoen dollar in cash betaald. De deal werd in februari van dit jaar definitief afgerond.

Salesforce geeft in zijn filing ook aan dat het ongeveer 50 miljoen dollar aan de overname toekent voor belangrijke ‘assets’ die met de overname meekomen. Dit omvat onder meer negen jaar aan ontwikkelingswerk aan de technologie van de startup en vijf jaar aan opgebouwd klantenbestand. Verder reserveert de CRM-gigant hiervoor nog een bedrag van 323 miljoen dollar aan goodwill voor de overgenomen medewerkers en de marktmogelijkheden die het verwacht.

De geschatte marktwaarde van Spiff werd in mei 2023 vastgesteld na een nieuwe investeringsronde die uiteindelijk 50 miljoen dollar opbracht. Investeerders waren onder meer Salesforce zelf, Lightspeed Venture Partners, Norwest Ventures en diverse CEO’s van andere techbedrijven op persoonlijke titel. In totaal wist Spiff in zijn onafhankelijke bestaan 110 miljoen dollar aan kapitaal op te halen.

Lees meer: Salesforce neemt commissietracker Spiff over

Toevoeging voor CRM en ERP

Spiff biedt een platform voor het automatisch bepalen van commissies voor verkoopmedewerkers. Het platform heeft een low-code interface voor het opzetten van de commissies geeft deze automatisch een update op basis van de door de verkoopmedewerkers behaalde targets.

Het platform integreert met CRM-systemen en kan naar eigen zeggen ook de meest ingewikkelde commissiestructuren afhandelen. Daarnaast kunnen de betreffende verkoopmedewerkers in real-time zien wat hun commissies of bonussen zijn.

Spiff is ook bezig met het ontwikkelen van een op AI gebaseerde no-code, self-service toolset die gebruikers van het platform zelf helpt commissieschema’s op te zetten, zonder dat daarvoor ontwikkelaars nodig zijn. De technologie van het platform raakt hiermee die gebieden waarin Salesforce zichzelf ook meer wil ontwikkelen: AI, no-code en self-service-oplossingen.

Salesforce wil de Spiff-technologie daarom in zijn eigen Sales Performance Management-software integreren.

Lees ook: Salesforce noteert voor het eerst sinds 2006 minder omzet dan verwacht