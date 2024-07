Maker van chip-meetapparatuur Nearfield koerst aan op investering van 100 miljoen euro

Het Rotterdamse techbedrijf Nearfield heeft bijna een financiering rond van 100 miljoen euro. Daarmee hoopt het verder uit te kunnen breiden. Samsung was één van de eerste investeerders in het bedrijf en trekt ook voor deze nieuwe ronde de portemonnee. Nearfield voorziet in atoomscherpe naalden om geavanceerde chips door te meten zonder deze te hoeven aanraken.

Waar een volgende vestiging gaat komen is nog niet helemaal duidelijk. Dat kan Eindhoven zijn, aldus CEO en medeoprichter Hamed Sadeghian tegen het FD. Andere opties zijn echter nog niet van tafel. Dat komt mede door zorgen over voldoende huisvesting voor medewerkers en de benodigde elektriciteit.

Het hoofdkantoor van het bedrijf is in Rotterdam gevestigd, daarnaast heeft het al een vestiging op de High Tech Campus in Eindhoven en één in Zuid-Korea. Niet toevallig de thuisbasis van eerste klant Samsung. Verder heeft het bedrijf een clean room gebouwd nabij Rotterdam-The Hague Airport.

Chips doormeten op fouten

Nearfield groeide de afgelopen jaren uit tot een veelbelovende toevoeging aan de chipindustrie in Nederland. Waar bedrijven als ASML, ASM en Besi zorgen voor de onderdelen en apparatuur die de productie van chips mogelijk maken, en andere de ontwikkeling van die chips zelf voor hun rekening nemen (denk NXP), voorziet Nearfield in apparatuur om chips door te meten op fouten. Dat gebeurt op atoomniveau.

Het bijzondere aan de methode van Nearfield is dat de chips niet eens hoeven worden aangeraakt. Bij het testen van chips moet een fabrikant nog wel eens chips beschadigen om ze adequaat te testen. Met de technologie van Nearfield behoort dat tot het verleden. En dat is niets te vroeg, want huidige meettechnieken voor kwaliteitscontrole zijn eigenlijk niet meer afdoende voor de nieuwste generatie chips, die steeds kleiner worden en steeds complexer.

Oppervlakte in kaart brengen

De gebruikte methode heet Quadra en betreft zogeheten multi-atomic force inspection (multi-AFM) om de oppervlakte van een chip in kaart te brengen. Om 3D-structuren onder het zichtbare gedeelte van de chip te controleren, werkt Nearfield bovendien aan een soort nano-echoscopie. Enigszins vergelijkbaar met echo’s zoals die in de medische wereld bestaan, maar dan veel kleiner.

Samsung was in 2017 één van de eerste investeerders, samen met durfkapitalist Innovation Industries, dat zowel in Amsterdam zit als op de High Tech Campus in Eindhoven. Ook ING Bank en Invest-NL, investeringsvehikel van de Nederlandse overheid, hebben geld gestopt in het bedrijf.

Samsung blijkt overigens al vijf jaar met Nearfield samen te werken, bleek onlangs. Het Zuid-Koreaanse bedrijf gebruikte de methoden van het Rotterdamse bedrijf al een tijdje voor onderzoeksdoeleinden, maar lijkt nu klaar om dit voor het productieproces in te gaan zetten. Verder testen alle grote chipfabrikanten al de technologie van het bedrijf, zoals Intel en TSMC.

Het voordeel van AFM is dat het voldoende details biedt, maar tegelijk ook redelijk snel is. Dit in tegenstelling tot bestaande technieken als optische inspectie (snel maar weinig gedetailleerd) of het afvuren van elektronenbundels (veel details maar langzaam).

