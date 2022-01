Python brengt drie nieuwe versies uit

Versies 3.9.10, 3.10.2 en 3.11.0a4 van programmeertaal Python zijn uit. Daarnaast stopt Python 3.6 ermee.

Volgens de ontwikkelaars van de populaire programmeertaal is de ontwikkeling van de nieuwe versies niet helemaal volgens plan verlopen. De nieuwe versies ondervonden in het ontwikkelproces nog hier en daar problemen, wat gevolgen heeft voor het eindproduct. Bijvoorbeeld is Python-versie 3.10.2 een versnelde release en kreeg versie 3.11Oa4 te maken met 20 revisiemomenten voordat de release groen licht kreeg. Versie 3.9.10 werd gemaakt op een nieuwe M1 Mac met macOS Monterey wat ook nog de nodige uitdagingen opleverde. Ook zijn voor alle nu uitgebrachte versies nog geen Windows-installers meegeleverd.

Versie 3.9.10 is de nieuwste update voor al lang bestaande Python 3.9-series. Daardoor is Python 3.10 nu de meest recente series van de programmeertaal. In de laatste versie 3.9 zijn 130 zaken opgelost of aangepast. Onder meer is de nieuwe universal2-variant nu de standaard installer voor macOS. De programmeertaalversie is nu compatibel met Mac OS X 10.9 en nieuwere versies als macOS 11 Big Sur en macOS 12 Monterey. Deze versies werken native op Apple’s eigen processors.

De volgende onderhoudsrelease 3.9.11 wordt voor 14 maart 2022 verwacht.

Belangrijke update voor 3.10

Python 3.10.2 is daarnaast een speciale release waarin een aantal bugs zijn opgelost. Vooral om een geheugenlek te adresseren die voorkwam bij verschillende function calls wanneer Cython werd gebruikt. Het geheugenlek betrof een constant klein aantal bytes in verschillende function calls van Cython-code. Vaak was dit zeer merkbaar en had grote impact op lang draaiende applicaties en bepaalde gebruikspatronen.

De ontwikkelaars raden aan vooral Python 3.10-installaties te upgraden naar de nieuwe versie. Versie 3.10.2 heeft ook 100 andere bugs opgelost. De volgende onderhoudsrelease van Python 3.10 wordt begin april verwacht met versie 3.10.3.

Alpha-release 3.11.0a4

Tot slot is er een nieuwe release van het in ontwikkeling zijnde Python 3.11 uitgebracht. De proefrelease 3.11.0a4 is de vierde release van zeven proefversies. Deze alpha-versies moeten de functies in de programmeertaal testen en bug fixes doorvoeren. In deze laatste alpha-release zijn nu toegevoegd PEP 657 voor het toevoegen van Fine-Grained Error Locations in Tracebacks en PEP 654 met Exception Groups and except.

De volgende alpha-release is versie 3.11.0a5 die op 22 februari zal worden uitgebracht. De eerste bètareleases moeten vanaf juni dit jaar gaan verschijnen.

Versie 3.6

Naast alle nieuwe versies hebben de Python-ontwikkelaars ook aangekondigd dat Python 6 zijn end-of-life-status heeft bereikt. Hiervoor worden nu geen upgrades en security patches meer uitgebracht. Voor Python 3.7 zal dat in juni het geval zijn.