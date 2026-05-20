Grootste update Google-zoekmachine in 25 jaar: wat verandert er?

Google kondigt op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O 2026 een ingrijpende vernieuwing aan voor de zoekmachine. Naar eigen zeggen krijgt de zoekbalk de grootste upgrade in 25 jaar. Gemini 3.5 Flash wordt het nieuwe standaardmodel in AI Mode. Verder introduceert Google informatie-agents die 24/7 op de achtergrond monitoren en een op maat gemaakte user interface.

De vernieuwde zoekbalk gaat dynamisch mee met de vraag van de gebruiker. In plaats van gewone autocomplete geeft de balk AI-gestuurde suggesties die helpen bij het formuleren van een vraag. Input kan daarbij tekst, afbeeldingen, bestanden, video’s of open Chrome-tabbladen zijn. De rollout is direct gestart, in alle landen en talen waar AI Mode beschikbaar is.

Met Gemini 3.5 Flash zet Google daarnaast een volgende stap, gericht op agentic workloads en codeertaken. Deze modellenreeks werd eveneens onthuld op I/O. De modellen beloven vooral goed te zijn in het snel genereren van goede agents. “Het is ons sterkste agentic en coderingsmodel tot nu toe, dat Gemini 3.1 Pro overtreft op uitdagende coderings- en agentic benchmarks zoals Terminal-Bench 2.1 (76,2%), GDPval-AA (1656 Elo) en MCP Atlas (83,6%), en toonaangevend is in multimodaal begrip (84,2% op CharXiv Reasoning). Kijkend naar het aantal tokens per seconde, is het 4 keer sneller dan andere grensmodellen”, aldus Google.

Informatie-agents draaien 24/7 op de achtergrond

Nieuw is ook de komst van informatie-agents in Search. Die agents monitoren continu blogs, nieuwssites, sociale berichten, realtime financiële en sportdata en sturen een update als er iets relevants verschijnt. Denk aan het bewaken van een huurwoning aan specifieke eisen of het signaleren van een nieuwe sneakerrelease. Informatie-agents lanceren deze zomer eerst voor Google AI Pro & Ultra-abonnees. Tevens breidt Google agentic boekfunctionaliteit uit: voor onder meer beauty- en huishoudelijke diensten kan Google op verzoek zelfs bedrijven bellen namens de gebruiker.

Generatieve UI en mini-apps direct in Search

Met Google Antigravity en Gemini 3.5 Flash kan Search voortaan antwoorden opbouwen in een dynamische, op maat gemaakte interface. Dat resulteert in interactieve visuals, tabellen, simulaties of grafieken, gegenereerd op basis van de vraag. Wie een fitnessschema zoekt, krijgt een werkende tracker. Wie astrophysica wil begrijpen, krijgt een interactieve simulatie. Deze generatieve UI-mogelijkheden komen deze zomer gratis beschikbaar voor iedereen. Mini-apps en aangepaste dashboards volgen in de komende maanden, eerst voor AI Pro & Ultra-abonnees in de VS. Later volgen andere regio’s.

Personal Intelligence uitgebreid naar 200 landen

Tenslotte breidt Google Personal Intelligence in AI Mode uit naar bijna 200 landen en 98 talen, zonder abonnement. Gebruikers kunnen Gmail en Google Foto’s koppelen voor gepersonaliseerde zoekresultaten. Eerder dit jaar schreven we dat AI Mode toegang kreeg tot Gmail en Foto’s voor betere zoekresultaten. Google Calendar volgt binnenkort. Gebruikers houden volledige controle over welke apps ze koppelen.

