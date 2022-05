Oracle maakt het makkelijker om Solaris 10-applicaties te upgraden naar nieuwere versies van het besturingssysteem. Het gaat om een Python-script.

Volgens Oracle kunnen gebruikers van Solaris 10 hun applicaties en ook applicaties van derde partijen nu sneller en eenvoudiger geschikt maken voor modernere versies van het besturingssysteem. Te beginnen met Solaris 11.4.

Solaris 10 is al sinds 2018 end of life, maar valt nog steeds in uitgebreide support-modus. Het nu uitgebrachte Python-script sysdiff valt in deze ondersteuning en moet vooral problemen oplossen voor die eindgebruikers van het besturingssysteem die niet via andere methoden hun applicaties kunnen upgraden voor versie 11.4 of daarvoor speciale redenen hebben.

Functionaliteit sysdiff

Het sysdiff-script analyseert een Solaris 10-omgeving en zoekt naar de binaries, libraries, aangepaste data en configuratiebestanden die niet onderdeel uitmaken van Solaris 10 zelf. De gegevens worden door het script in een package gestopt die compatibel is met het Image Packing System van Oracle. Dit package kan vervolgens weer worden uitgerold onder de Solaris 11.4.

Sysdiff is nog geen vast onderdeel van Solaris 11.4, maar is nu beschikbaar op GitHub.

