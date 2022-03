Oracle heeft Java 18 geïntroduceerd. Deze nieuwe versie van Java richt zich op het versnellen en vergemakkelijken van softwareontwikkeling.

Deze week heeft Oracle Java 18 beschikbaar gemaakt. De nieuwe Java-versie biedt gebruikers nieuwe mogelijkheden om softwareontwikkeling te verbeteren. Java 18 is geen Long Term Support (LTS) versie. Het is meer een incrementele update met ondersteuning voor de komende zes maanden. Dan staat Java 19 op het programma. De update bevat updates voor code libraries en tools, maar ook previews voor technologieën die momenteel in ontwikkeling zijn en nog niet productierijp. Java 18 volgt op de Java 17 release, die Oracle in september 2021 uitbracht, die versie heeft wel LTS, met ondersteuning voor maar liefst acht jaar.

Alan Zeichick, hoofdredacteur van Java Magazine, kondigde de nieuwe release aan in een blogpost. “Wil je een eenvoudige webserver? Java 18 heeft er een,” schrijft hij. “Wat dacht je van een JDK Enhancement Proposal (JEP) dat de ontwikkelings- en onderhoudskosten verlaagt? Internet adres resolution? Java 18 heeft ze. Wil je code snippets zien in Java API documentatie? Ook dat zit in Java 18.

Vector API, de Foreign Function, Memory API en pattern matching voor switch zijn allemaal in preview beschikbaar.

Voor iedereen zit wel iets in Java 18

Veel details van Java 18 waren natuurlijk al maanden beschikbaar op de JDK 18 pagina op de OpenJDK site. Als je dat interessant vind, kan je de ontwikkeling van Java 19 ook volgen via die website. Ook zie je daar ervaringen van andere ontwikkelaars die met de broncode hebben gewerkt, velen hebben opmerkingen, bugreports en suggesties bijgedragen.

Er zijn 186 gewijzigde documenten tussen Java 17 (build 35) en Java 18 (build 37), evenals 340 gewijzigde contexten. Dit zijn niet allemaal functieverbeteringen, het zijn ook veel bugs. In totaal werden 2.063 problemen gemarkeerd als opgelost voor deze release.

