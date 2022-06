HPE moet Oracle een copyrightschadevergoeding van 30 miljoen dollar (29 miljoen euro) betalen. HPE zou zonder toestemming van Oracle updates voor het Oracle Solaris-besturingssysteem aan klanten hebben geleverd.

HPE en Oracle vechten de laatste tijd een flink aantal juridische geschillen met elkaar uit. Onlangs oordeelde het Hooggerechtshof van de VS dat Oracle een boete van maar liefst 3 miljard dollar (2,9 miljard euro) moest betalen aan HPE voor een contractbreuk voor het ondersteunen van Itanium-serverprocessors in de tijd dat HPE nog onderdeel was van HP.

Stoken in klantenrelaties

In een recente uitspraak van het United States District Court of Northern California staat HPE aan de andere kant van het hekje. Oracle beschuldigde de techgigant en diens hardwarepartner Terix van inbreuk op het copyright van de database- en cloudgigant.

Beide bedrijven zouden zonder toestemming van Oracle updates van het Oracle Solaris-besturingssysteem aan klanten hebben geleverd. Het leveren van de updates is in copyrightbepalingen alleen voorbehouden aan Oracle. Volgens Oracle zouden beide bedrijven daarnaast met opzet in zijn klantenrelaties hebben zitten stoken.

HPE overweegt hoger beroep

In totaal kreeg HPE een boete van 30 miljoen dollar (29 miljoen euro) opgelegd voor het schenden van het copyright, plus een boete van 24 miljoen dollar (23 miljoen euro) voor het tussenkomen in de relatie van Oracle en zijn klanten. Samen dus een bedrag van 54 miljoen dollar (52 miljoen euro).

Van de rechter hoeft HPE alleen het hoogste bedrag van 30 miljoen dollar te betalen, dus komt de techgigant daarmee goed weg. HPE liet weten dat de organisatie het niet eens is met de beslissing van de Amerikaanse rechter en dat het overweegt in hoger beroep te gaan.

Tip: Oracle moet 3 miljard dollar vergoeden aan HPE