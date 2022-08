Oracle heeft de tool ACT Service gelanceerd waarmee beheerders sneller een memory dump kunnen analyseren na een ‘system panic’ van het Solaris OS. Het versturen van een extreem groot te analyseren bestand via normale breedbandverbindingen wordt hiermee overbodig, waardoor het analyseproces sneller verloopt.

Bij bedrijven is het Solaris-besturingssysteem nog altijd populair, ondanks dat er sinds 2018 minder updates uitkomen. Het besturingssysteem gebruikt echter wel veel geheugen, tot 8 TB voor de eigen Oracle Sparc-processors en tot 3 TB voor op x86 gebaseerde processors.

In het geval van een crash of ‘system panic’ van een Solairs-omgeving, maakt het besturingssysteem automatisch een snapshot van het geheugen, comprimeert dit snapshot en verstuurt dit naar Oracle voor analyse. Bij de techgigant worden alle verstuurde data in de crash dump gescand op kwaadaardig verkeer, voordat diagnose plaatsvindt.

Het versturen van deze grote hoeveelheden data naar Oracle neemt gezien de omvang van de data wel veel tijd in beslag. Zelfs de snelste internetverbinding ter wereld doet volgens Oracle over een 2 TB dump 18 uur. Dit vertraagt het hele analytics-proces, met alle gevolgen van dien.

Werking ACT Service

De ACT Service van Oracle moet een oplossing bieden. In plaats van dat beheerders handmatig analyses uitvoeren, door het uitpakken van bestanden, het draaien van de debugger en het uitvoeren van een debugger-commando voor analyse, doet deze dienst dit geheel automatisch.

De dienst zorgt ervoor dat, in plaats van de crash dump te uploaden, deze lokaal wordt opgeslagen. Wel moet daar voldoende opslagruimte voor aanwezig zijn. Geheel automatisch wordt vervolgens een initieel analyserapport gegenereerd, waarmee de beheerders aan de slag kunnen om de oorzaak van de Solaris-crash te achterhalen.

Daarnaast herstelt de ACT Service van Oracle automatisch naar een ‘pre-analysis state’ door de tijdelijke uitgepakte bestanden op te schonen.

Tijdsbesparing

De ACT Service van Oracle kan op deze manier beheerders veel analysetijd besparen en die tijd voor andere nuttige zaken te gebruiken, zo is de redenering van Oracle.

De ACT Service voor Solaris is per direct beschikbaar. Wanneer gebruikers van het OS een upgrade uitvoeren naar versie SRU48 of nieuwere versie, wordt de dienst automatisch geïnstalleerd.

