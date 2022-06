AWS wil klanten helpen bij het trainen van AI-modellen. Hiervoor heeft de techgigant AWS CodeWhisperer geïntroduceerd. Met de oplossing kunnen ontwikkelaars efficiënter code schrijven voor het trainen van AI datasets.

De nieuwe oplossing, voorlopig alleen in preview beschikbaar, maakt het mogelijk efficiënter code te schrijven voor het trainen van grote datasets voor AI-toepassingen. De oplossing zorgt ervoor dat ontwikkelaars automatisch code voor modeltraining ontvangen. Dat bespaart tijd, aangezien de code normaal handmatig geschreven moet worden.

Automatische code

AWS CodeWhisperer gebruikt contekstuele hints voor het genereren van code. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de locatie van de cursor in de broncode, code die aan de cursor voorafgaat, opmerkingen en code in andere bestanden binnen hetzelfde project.

CodeWhisperer kan code snippets genereren op basis van natural language-tekst die ontwikkelaars aan een bronbestand toevoegen. De code snippers voeren diverse taken uit. Wanneer het uitvoeren van deze taken afhangt van externe technologie, zoals een clouddienst of een library, integreert de tool de technologie automatisch in de code.

AWS CodeWhisperer kan ook taken vereenvoudigen als het aanmaken van buckets binnen de Amazon S3 storagedienst. Daarnaast werkt de tool goed samen met diensten als Amazon EC2 en AWS Lambda.

Uitgebreide training

De techgigant heeft de tool getraind met behulp van miljarden coderegels uit diverse bronnen, waaronder interne en open-source projecten. De dienst kan meer dan tien coderegels tegelijk genereren. Ook kan de tool de gegenereerde code aanpassen aan de stijl van een bestaand project.

AWS CodeWhisperer is bereikbaar via de AWS IDE Toolkit. De tool kan in een cloudomgeving of de IDE’s van developers worden geïntegreerd. De tool ondersteunt hiervoor meerdere populaire IDE’s en programmeertalen als Java, JavaScript en Python.