De overgang naar een nieuw prijsmodel “per werknemer” kan de abonnementskosten voor Java aanzienlijk verhogen.

Vanaf 23 januari 2023 heeft Oracle een nieuw Java SE-abonnementsplan, het gebruik van Java binnen organisaties kan potentieel veel duurder worden dan bij het vorige plan.

Oracle heeft een nieuwe prijsstelling bedacht, waarbij organisaties per werknemer betalen voor de standaard Java licenties. Het leidt al direct tot bezorgdheid over de impact op de Java-licentiekosten voor klanten. Dat komt omdat de nieuwe prijsstelling gebaseerd is op het totale aantal werknemers, niet op het aantal werknemers dat Java daadwerkelijk gebruikt.

Het Java SE Universal-abonnement heeft het oude Java SE-abonnement vervangen dat het bedrijf in 2018 voor het eerst hanteerde. Het vorige model rekende licentiekosten per processor voor servers en cloud-instances, en per gebruiker voor pc’s.

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe licentiemodel?

De prijslijst, die vorige week werd gepubliceerd, toont kosten die beginnen bij $15 per werknemer voor bedrijven met 1-999 werknemers, en aflopend naar minimaal $5,25 voor bedrijven met 40.000+ werknemers.

Mogelijk nog verontrustender is overigens dat Oracle de “werknemer” zeer breed heeft gedefinieerd. Namelijk; “(i) al uw fulltime, parttime en tijdelijke werknemers, en (ii) alle fulltime werknemers, parttime werknemers en tijdelijke werknemers van uw agenten, contractant, outsourcers en consultants die uw interne bedrijfsvoering ondersteunen”.

Wat dit betekent voor organisaties is dat zij, ongeacht hun aantal Java-gebruikers of hun server footprint, nu elke werknemer, contractant, consultant en agent moeten tellen om hun Java-abonnementsrekening te bepalen. Bedrijven kunnen hierdoor geconfronteerd worden met een enorme verhoging van hun abonnementskosten. Additoinele voordelen zijn er eigenlijk niet aan het nieuwe model.

Oracle geeft een positieve draai aan het nieuwe prijsmodel

Oracle’s Java SE Universal Subscription FAQ-pagina gaat niet in op het verschil in prijsstelling tussen de oude en nieuwe abonnementen.

Wat is het verschil tussen een Java SE Universal Subscription en de oude Java SE Subscription- en Java SE Desktop Subscription-producten?

Het eerste verschil is dat het toegestane gebruik universeel is voor desktop, servers en clouds van derden. Deze verandering resulteert in “een sterke vereenvoudiging van het volgen en beheren van uw gelicentieerde omgeving”, aldus Oracle.

Daarnaast krijgen Java SE Universal Subscription-klanten triage-ondersteuning van hun gehele Java-portfolio, inclusief bibliotheken van derden en runtimes. “Als de specialist van het Java-platform is Oracle uniek gepositioneerd om dit aanbod te leveren”, zo stelt het bedrijf.