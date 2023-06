Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk het Europese Digitale Coronacertificaat op te halen. De Nederlandse Rijksoverheid besluit daarom te stoppen met de uitgifte van een digitaal vaccinatie-, test- of herstelbewijs via de CoronaCheck-app.

De Nederlandse Rijksoverheid deelt mee dat het vanaf 1 juli deels afscheid zal nemen van de CoronaCheck-app. In de app kan een inwoner van Nederland het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) downloaden.

Een archiefversie van de app blijft tot het einde van dit jaar bestaan, maar nieuwe digitale bewijzen worden niet langer uitgegeven. App-gebruikers zullen binnenkort de mogelijkheid krijgen om bewijzen uit de app als PDF-bestand te downloaden, deze blijven één jaar geldig.

Einde Europese Verordening

Op 1 juli verloopt eveneens de Europese Verordening af die de uitgifte van het DCC mogelijk maakt. EU-lidstaten hebben dan niet langer de verplichting een digitaal bewijs uit te geven. Wie daar wel voor kiest, bepaalt zelf welke vorm dit certificaat krijgt.

Het tonen van een coronacertificaat is nog slechts in uitzonderlijke gevallen verplicht. Dat Nederland daarom kiest om het bijltje erbij neer te gooien, is geen onlogische keuze. Voor België is er voorlopig nog geen officiële beslissing gevallen over het voortbestaan van de CovidSafe-app.

Vaarwel corona-apps

Corona-apps zijn door het aflopen van de Europese Verordening bijna verleden tijd. Ondersteuning voor de Nederlandse CoronaMelder-app werd in september 2022 al beëindigd. De Belgische variant, Coronalert, deelt dit lot sinds november 2022.