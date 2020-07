Nederlandse corona-app vanaf 1 september landelijk beschikbaar

De nieuwe corona-app van de overheid, met de naam CoronaMelder, wordt naar verwachting 1 september landelijk beschikbaar. Dit blijkt uit een tijdlijn die het ministerie van Volksgezondheid vandaag heeft gepubliceerd. De app kan al vanaf 17 augustus gedownload worden.

De nieuwe CoronaMelder-app moet mensen waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die achteraf besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De app kan mensen waarschuwen als zij tien minuten of langer in de buurt zijn geweest van een patiënt.

Het ministerie benadrukt dat het gebruik van de CoronaMelder-app volledig vrijwillig is. Ook mag niemand gedwongen worden om de applicatie te installeren. “Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras”, schrijft het ministerie op de website. De Autoriteit Persoonsgegevens moet nog oordelen over de mogelijke privacyrisico’s van de CoronaMelder en dit kan enkele weken duren.

Zo werkt de app

Smartphones die beschikken over de corona-app wisselen onderling bluetoothsignalen uit als de gebruiker deze functie heeft aangezet, waarna een logboek ontstaat van smartphones die bij elkaar in de buurt zijn geweest. Als een gebruiker besmet blijkt te zijn met het coronavirus, kan die persoon samen met de GGD een waarschuwing sturen naar alle smartphones die tien minuten of langer in de buurt zijn geweest. Appgebruikers en de GGD weten niet wie gewaarschuwd wordt.

17 augustus

De CoronaMelder kan op 17 augustus al gedownload worden op zowel de iOS App Store als de Android Play Store. De applicatie begint dan alvast met het opbouwen van een logboek, maar de app is dan nog niet volledig te gebruiken. Alleen de GGD-regio’s van Twente en Rotterdam-Rijnmond ondersteunen de app in de aanloop naar 1 september. Inwoners uit die regio kunnen wel een melding sturen om anderen te waarschuwen, maar gebruikers uit de rest van het land kunnen dan alleen een waarschuwing ontvangen.

Volgens deskundigen is het belangrijk dat mensen na een waarschuwing zich kunnen laten testen voor het coronavirus, maar onder het huidige beleid is dit niet toegestaan aangezien alleen mensen met klachten zich kunnen laten testen.

