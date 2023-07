GitHub stelt voor Enterprise Cloud een limiet in op audit log-zoekvragen. Gebruikers kunnen vanaf 1 augustus maximaal 15 zoekvragen per minuut uitvoeren. Dit om de druk op de data stores te verlichten.

Via de audit log API hebben gebruikers van Enterprise Cloud de mogelijkheid geautomatiseerd in near real-time zakelijke en organisatorische audit log events binnen te halen. Op deze manier kunnen bedrijven in real-time alle GitHub-activiteit in de gaten houden, meer security doorvoeren en problemen oplossen.

15 zoekvragen per minuut

De audit log API van GitHub moet hiervoor betrouwbaar, constant beschikbaar en schaalbaar zijn. En dat is waar de schoen nu wringt, geeft GitHub aan. Het gebruik en druk op deze feature is flink toegenomen.

GitHub heeft daarom besloten het aantal zogenoemde ‘high-cost’ zoekvragen per minuut vanaf 1 augustus te beperken tot 15. Ook overweegt het ontwikkelaarsplatformen op een later moment de limiet verder aan te scherpen.

Voorbereiding en data streamen

Het ontwikkelaarsplatform raadt zakelijke gebruikers aan zich op deze nieuwe limiet voor te bereiden. In de eerste plaats door de programma’s en integraties die zoekvragen aan de audit log API stellen in te stellen op een maximum van 15 zoekvragen per minuut.

Ook moeten ze van een update worden voorzien die zogenoemde HTTP 429-antwoorden respecteren. Dit door zich dynamisch aan te passen aan de ‘back-pressure’ die de GitHub-systemen geven.

Verder kunnen bedrijven ervoor zorgen dat zij voor near real-time monitoring hun zakelijke (GitHub) audit log naar diensten van derde partijen kunnen streamen. Hiervoor zijn onder meer Amazon S3, Azure Blob Storage of Event Hub, Datadog, Splunk of Google Cloud storage geschikt.

