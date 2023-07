Het gebruik van API’s en bijhorende integraties zorgt voor veel omzet binnen bedrijven.

Dit constateert onderzoek van Postman. Volgens het onderzoek geeft bijna twee derde van de respondenten aan dat zij met behulp van API’s omzet genereren. 43 procent geeft aan dat API’s verantwoordelijk zijn voor meer dan een kwart van de omzet.

Lagere kosten en investeringen

Het genereren van omzet is de op één na favoriete reden om API’s te gebruiken, constateren de onderzoekers van Postman. De favoriete reden voor het wel of niet beslissen om API’s te gebruiken zijn de lage kosten die het gebruik met zich meebrengt. Vooral nu de economische omstandigheden minder zijn.

Ook toont het onderzoek aan dat bedrijven flink blijven investeren in API’s. Van de respondenten geeft 92 procent aan dat zij de investeringen in API’s en API-gebruik de komende twee jaar gaan uitbreiden of hetzelfde laten blijven.

Andere resultaten

Andere resultaten uit het onderzoek zijn dat steeds meer bedrijven zich als een ‘API Leader’ zien en dat het gebruik van generatieve AI flink is toegenomen. Verder is de API security verbeterd, waardoor het aantal security-incidenten rondom API’s in het algemeen zou zijn afgenomen. Wel was er gemiddeld een hoger aantal API security-incidenten in de automotive-, onderwijs- en retailsectoren.

