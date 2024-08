.NET 9 al beschikbaar in preview Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio 2022 krijgt volledige ondersteuning voor .NET 9. De preview van versie 17.12 werd door Microsoft beschikbaar gemaakt.

Visual Studio 2022 heeft in de preview-versie 17.12 voor het eerst volledige ondersteuning voor .NET 9. Deze versie van .NET is bovendien zelf nieuw en zal pas in november algemeen beschikbaar worden gesteld. De nu in preview beschikbare versie van Visual Studio komt dan ook algemeen beschikbaar.

Verder is er een verbeterde zoekfunctie voor het vinden van code. Daarnaast komt er een nieuwe ‘go to line’-optie, dat ook beschikbaar is via de combinatie Ctrl + G in de editor.

Menselijke fouten voorkomen

Om de beveiliging van nieuwe GitHub-projecten te verbeteren, krijgen gebruikers de morgelijkheid een private repository aan te maken. Dit geldt wanneer een GitHub-repository wordt aangemaakt vanuit Visual Studio. Deze wijziging voorkomt een menselijke fout waarin ontwikkelaars de repository soms vergeten op privaat te zetten na het aanmaken van het project. Dat is potentieel gevaarlijk voor het lekken van gevoelige informatie.

