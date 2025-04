JetBrains AI Assistant en Junie belanden samen in abonnement

JetBrains kondigt een update aan voor zijn AI-functionaliteiten, met enkele veranderingen voor ontwikkelaars die de IDE’s van JetBrains gebruiken.

De grootste verandering is de introductie van een nieuwe gratis versie van JetBrains AI. Voorheen vereisten de meeste AI Assistant-functies die gebruikmaken van cloudmodellen een betaald abonnement. Nu maakt het bedrijf deze AI-mogelijkheden toegankelijker voor iedereen.

Het vernieuwde abonnementsmodel brengt de AI Assistant en Junie samen onder één plan met Free-, Pro- en Ultimate-niveaus. JetBrains AI Assistant en Junie zijn twee aparte tools. De AI Assistant biedt hulp zoals suggesties, uitleg en codefragmenten binnen een context. Dit, terwijl Junie meer autonoom werkt en in staat is om meerstaps codetaken binnen een project te plannen en uit te voeren.

Met de release van 2025.1 hebben gebruikers van JetBrains IDE’s toegang tot alle JetBrains AI-functies via de gratis versie. Deze gratis laag omvat onbeperkte codeaanvulling en ondersteuning voor lokale AI-modellen. Zo kunnen gebruikers sommige AI-functies benutten zonder internetverbinding via tools zoals Ollama of LM Studio. Daarnaast is er een beperkt quotum beschikbaar voor functies die afhankelijk zijn van cloudmodellen van derden. Op die manier krijgen gebruikers een voorproefje van krachtigere mogelijkheden.

Geen extra kosten voor JetBrains AI Pro

Voor abonnees van de All Products Pack of het dotUltimate-bundel is er meer nieuws. JetBrains AI Pro is nu inbegrepen bij deze abonnementen zonder extra kosten. De Pro-versie biedt een ruimer quotum voor functies die gebruikmaken van externe cloudmodellen. Denk aan de AI-chat, bewerken van meerdere bestanden tegelijk en codegeneratie. Dit naast slimme workflows voor zaken als refactoring, het maken van unittests en het genereren van commitberichten.

De AI Assistant kreeg ook een update. Een opvallende aanpassing is de verbeterde contextbewustheid. De AI begrijpt nu complete projecten beter en gebruikt geavanceerde retrieval-augmented generation (RAG) om de meest relevante bestanden, methoden en klassen te vinden voor zijn antwoorden. Daarbij houdt het ook rekening met de bestanden die de gebruiker recent opende. Zo sluiten interacties beter aan bij diens activiteiten. Gebruikers hebben nu bovendien meer controle over welke bestanden de AI kan zien, met de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen of te verwijderen.

Op basis van die verbeterde context introduceerde JetBrains ook een bètafunctie voor het bewerken van meerdere bestanden tegelijk. Hiermee kan de AI Assistant wijzigingen voorstellen die meerdere bestanden binnen een project beïnvloeden, wat veel tijd kan besparen bij het implementeren van nieuwe functies of refactorings die verschillende delen van de code raken. Ook hier wordt RAG gebruikt om te bepalen welke bestanden het meest relevant zijn voor de gevraagde wijziging.

