JetBrains Air: agentic development environment in preview

JetBrains lanceert Air, een agentic development environment waarmee ontwikkelaars meerdere AI-agents gelijktijdig kunnen aansturen. Het platform is nu beschikbaar in Public Preview en ondersteunt Codex, Claude Agent, Gemini CLI en Junie. Het vervangt de traditionele code-editor niet, maar bouwt tools rond de agent.

JetBrains Air is vanaf vandaag beschikbaar in Public Preview. Het platform is een agentic development environment waarmee ontwikkelaars taken delegeren aan AI-agents die gelijktijdig werken. De lancering volgt op de stopzetting van Fleet IDE, dat JetBrains in december 2025 uit de downloads haalde. Air erft onderdelen van Fleet voor agentic workflows.

Ontwikkelaars definiëren taken met precieze context, zoals een specifieke regel, commit, klasse of methode, en de agent werkt daarmee in de codebase. Na afloop biedt Air een volledig overzicht van de wijzigingen, aangevuld met een terminal, Git-client en ingebouwde preview.

Agents centraal, niet de code-editor

Waar een IDE tools toevoegt aan de editor, bouwt Air tools rond de agent. JetBrains erkent dat complexe codebases vooralsnog niet klaar zijn voor volledig autonoom coderen. Air richt zich op agent-orkestratie naast bestaande ontwikkelworkflows, de IDE handelt de rest af.

Air ondersteunt Codex, Claude Agent, Gemini CLI en Junie. Wisselen tussen agents per project is standaard. Het platform werkt met het Agent Client Protocol (ACP) en zal binnenkort meer agents ondersteunen via het ACP Agent Registry. Agents draaien lokaal, maar kunnen ook worden geïsoleerd in Docker-containers of Git worktrees voor sandboxing. Gelijktijdig werk is mogelijk, meldingen informeren de ontwikkelaar wanneer een andere taak aandacht vraagt.

Beschikbaarheid en abonnementen

Air is toegankelijk voor ontwikkelaars met een JetBrains AI Pro- of AI Ultimate-abonnement. Wie eigen API-keys heeft van Anthropic, OpenAI of Google kan die meenemen via de BYOK-aanpak (Bring Your Own Key). Persoonlijke abonnementen van Google en OpenAI worden eveneens ondersteund. Een enterprise-aanbieding volgt later.

Momenteel werkt Air alleen op macOS. Windows- en Linux-ondersteuning volgt. Cloud-uitvoering, waarbij agents remote draaien in geïsoleerde sandboxen, is in tech preview en volgt binnenkort. JetBrains ziet Air als een eerste stap richting teamsamenwerking. Samenwerking begint volgens het bedrijf al vóór de agent aan het werk gaat: bij het gezamenlijk definiëren van de taak.

