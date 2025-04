JetBrains maakt programmeeragent Junie beschikbaar

JetBrains heeft de AI-agent Junie beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers van zijn IDE’s. Deze virtuele medewerker is ontworpen om direct in de ontwikkelomgeving te assisteren bij verschillende taken.

JetBrains Junie is ontwikkeld in samenwerking met Anthropic’s Claude en OpenAI’s LLM’s. De agent kan complexe taken uitvoeren die normaal gesproken uren werk zouden kosten. In de nieuwste versie is Junie verbeterd om nog complexere taken uit te voeren en meer controle te bieden voor een echte human-in-the-loop aanpak.

Naast productiviteitsverhoging is Junie ontworpen om de lat hoger te leggen voor codekwaliteit. Dit betekent dat gebruikers tijd kunnen besparen en tegelijkertijd betere code kunnen schrijven. Momenteel is Junie compatibel met IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional, WebStorm en GoLand, met ondersteuning voor PhpStorm, RustRover en RubyMine in de nabije toekomst.

Verbeterde AI Assistant

Naast de introductie van Junie heeft JetBrains ook een nieuwe versie van de AI Assistant uitgebracht. Deze update bevat grote verbeteringen die zijn ontworpen om codeerworkflows te versnellen en repetitieve taken te verminderen. De AI Assistant ondersteunt ontwikkelaars nu tijdens het hele ontwikkelingsproces.

De nieuwe versie biedt uitgebreide modelopties, waaronder ondersteuning voor de nieuwste modellen Claude 3.7 Sonnet en Google Gemini 2.5 Pro. Ook is de integratie met lokale modellen verbeterd voor meer privacy en controle.

Daarnaast levert de update verbeterde code-aanvulling en grotere contextbewustzijn voor nauwkeurigere suggesties die zijn afgestemd op het project. De nieuwe bewerkingsmodus maakt naadloze bewerkingen van meerdere bestanden mogelijk vanuit de chatinterface, waardoor complexe wijzigingen en code-onderhoud eenvoudiger worden.

Tip: JetBrains ondersteunt nu ook Claude, OpenAI o1 en lokale AI