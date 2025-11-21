JetBrains en Nebius lanceren cursussen over AI in softwareontwikkeling

JetBrains en Nebius presenteren twee gratis cursussen voor de inzet van AI in softwareontwikkeling. De cursussen richten zich op de praktische toepassing van AI binnen JetBrains-omgevingen en op de bredere werking van AI-agenten in ontwikkelprocessen.

Centraal in het cursusmateriaal staat Junie, een AI-functie die JetBrains in zijn IDE’s heeft geïntegreerd. De cursus Coding With Junie laat zien hoe deze functionaliteit kan worden gebruikt bij het opzetten van projecten, het schrijven en analyseren van code, het genereren van documentatie en het uitvoeren van testen.

Daarmee sluit JetBrains aan bij een ontwikkeling die al langer zichtbaar is in de markt, waarin AI steeds dichter op de ontwikkelomgeving wordt geplaatst om handmatige stappen te verminderen.

Begrijpen wat AI kan

De tweede cursus, AI Agents as Your Team, behandelt de technische basis van AI-agenten. De nadruk ligt op inzicht in hoe dergelijke systemen beslissingen nemen, waar de grenzen van hun autonomie liggen en welke risico’s kunnen ontstaan wanneer ze worden ingezet in werkprocessen.

Thema’s als foutieve aannames, het ontbreken van transparantie en de noodzaak van menselijke controle komen daarbij aan de orde. De insteek is om deelnemers beter te laten begrijpen wat AI binnen softwareontwikkeling wel en niet kan, zodat de technologie op een realistische manier kan worden toegepast.

Beide cursussen maken deel uit van een bredere tiendelige leerlijn over AI-assisted programming. De keuze om dit materiaal kosteloos beschikbaar te stellen past binnen een beweging waarbij aanbieders van ontwikkelsoftware inzetten op educatie rondom AI-gebaseerde workflows.

Ondanks de toenemende integratie van AI in ontwikkelomgevingen is het vakgebied nog in beweging. Veel organisaties onderzoeken hoe ze AI kunnen gebruiken zonder de kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheid binnen projecten te ondermijnen. De nieuwe cursussen positioneren zich binnen die zoektocht en richten zich vooral op oriëntatie en kennisopbouw, in plaats van op snelle adoptie.