Linux kernel 6.15 officieel uitgebracht

Linus Torvalds kondigt de release en algemene beschikbaarheid aan van Linux 6.15. Het is de nieuwste stabiele kernelversie met verschillende nieuwe functies en verbeteringen, betere hardwareondersteuning en meer.

Belangrijke vernieuwingen in Linux 6.15 zijn onder andere Rust-ondersteuning voor hrtimer en ARMv7 en een nieuwe setcpuid=-opstartparameter voor x86-processors. Dit naast ondersteuning voor sched_ext om interne gebeurtenissen te tellen en te rapporteren. Ook verbeteringen aan de PMU’s van Intel en AMD op x86, ondersteuning voor geneste virtualisatie van VGICv3 op ARM, en emulatieondersteuning voor FEAT_PMUv3 op Apple Silicon zijn nieuw.

Dat geldt ook voor een API om informatie te ontvangen over het aankoppelen en ontkoppelen van bestandssystemen. Naast ondersteuning voor hardwarematig versleutelde sleutels in de blocklaag. En ondersteuning voor 48-bits blockadressering in het EROFS-bestandssysteem. Een nieuwe beveiligingshaak in het io_uring-subsysteem, waarmee beveiligingsmodules meer controle krijgen over toegestane handelingen, is ook vermeldenswaard.

Het FUSE-bestandssysteem kan nu bestandsnamen verwerken die langer zijn dan 1024 tekens. En perf-subsysteem analyseert vertragingen aan de hand van scheduler-informatie. Het BPF-subsysteem kreeg verbeterde verificatie van programma’s met lussen. Het OverlayFS-bestandssysteem kreeg een nieuwe mountoptie, override_creds, die de gebruikte toegangsrechten voor lagere lagen aanpast.

Daarnaast brengt Linux 6.15 ondersteuning voor nieuwe uitbreidingen van de RISC-V-architectuur, waaronder de BFloat16 floating-point extensie, de Zaamo- en Zalrsc-extensies, en de ZBKB-extensie. Er is ook ondersteuning toegevoegd voor ‘zoned devices’ in het XFS-bestandssysteem en zero-copy netwerkontvangst binnen het io_uring-subsysteem.

Op netwerkgebied zijn er ook vernieuwingen, waaronder een nieuwe TCP-socketoptie (TCP_RTO_MAX_MS) om de maximale tijd tussen retransmissiepogingen op IPv4 in te stellen, en een set nieuwe BPF-callbacks om tijdstempels uit verschillende delen van de netwerkstack op te halen.

Bijgewerkte stuurprogramma’s

De hardwareondersteuning is uitgebreid met nieuwe en bijgewerkte stuurprogramma’s, waarmee apparaten worden ondersteund zoals de Apple Touch Bar, Google Pixel Pro 6-smartphone, MYIR Remi Pi-ontwikkelbord, Huawei Matebook E Go embedded controller, Milk-V Jupiter RISC-V-bord en HP-laptops met CS35L41 HDA-audiochips.

Linux 6.15 past ook de ACPI-fan driver aan. Zo ondersteunt het ventilatoren met gedetailleerde statuscontrole. Men werkte de ACPI-knopdriver bij om zich aan te melden voor systeemevenementmeldingen naast apparaatgebeurtenissen. Dat is op sommige systemen nodig om uit de slaapstand te ontwaken.

Een andere wijziging is dat ondersteuning is verwijderd voor 32-bits (x86) systemen met meer dan acht CPU’s en/of meer dan 4 GB RAM. De Landlock-beveiligingsmodule heeft een nieuw auditeringsmechanisme gekregen om toegangsweigeringen beter te kunnen analyseren.

Men voegde ook een nieuw fwctl-subsysteem toe waarmee gebruikers op veilige wijze RPC’s kunnen opstellen en uitvoeren binnen apparaatfirmware. De kernel bevat daarnaast een nieuwe beveiligingsfunctie om geheugentoewijzingen tegen wijzigingen te beschermen, hoewel deze standaard is uitgeschakeld omdat sommige applicaties hierdoor mogelijk niet goed werken.

Linux kernel 6.15 is nu te downloaden via de git-tree van Linus Torvalds of via de website kernel.org voor wie het handmatig wil compileren op een GNU/Linux-distributie. Het is echter aan te raden te wachten tot de nieuwe versie beschikbaar komt via de stabiele softwarebronnen van je distributie.

Nu Linux kernel 6.15 is uitgebracht, gaat het merge window open voor de volgende grote kernelversie, Linux 6.16, die eind juli of begin augustus 2025 wordt verwacht. Tot die tijd zal over twee weken, op 8 juni, de eerste Release Candidate beschikbaar worden gesteld voor openbare tests.