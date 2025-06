Atlassian brengt Rovo Dev-agent naar CLI

Atlassian brengt zijn nieuwe AI-agent Rovo Dev naar de command line interface. De tool moet ontwikkelaars ondersteunen bij coderen, debuggen en projectbeheer zonder de terminal te verlaten.

Een opvallende functionaliteit is het memorysysteem. Rovo Dev slaat projectinformatie op en past zijn gedrag aan op basis van eerdere interacties. Ontwikkelaars kunnen zelfs de persoonlijkheid van de agent aanpassen aan hun teamstijl.

De tool werkt samen met MCP-servers voor webintegratie en ondersteunt verschillende workflowtypes. “Dit is de eerste enterprise-ready agent ervaring beschikbaar in je terminal”, aldus Atlassian tijdens de lancering.

Van GUI naar terminal

Na de aankondiging tijdens Team ’25 in april is Rovo Dev nu beschikbaar als CLI-tool. Het systeem integreert naadloos met Atlassian-producten zoals Jira, Confluence en Bitbucket. Ontwikkelaars kunnen taken aanmaken, documentatie bijwerken en code analyseren zonder tussen verschillende applicaties te schakelen.

De agent helpt bij codenavigatie, feature-implementatie en documentgeneratie. Teams gebruiken het systeem vooral voor het begrijpen van nieuwe codebases en complexe migraties. Volgens Atlassian blijven ontwikkelaars zo beter gefocust op hun werk.

Atlassian vraagt actief om feedback van ontwikkelaars. De input moet helpen bij het verfijnen van functionaliteiten en het uitbreiden van mogelijkheden. Rovo Dev CLI is onderdeel van de beta voor Rovo Software Agents.

Het systeem ondersteunt permissiecontroles, gebruikersbeheer en kostenbewaking voor enterprise-omgevingen. Ontwikkelaars kunnen de tool configureren en uitbreiden met eigen MCP-serververbindingen.