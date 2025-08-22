Microsoft SQL Server 2025 RC0 komt met Ubuntu 24.04-support

Microsoft heeft de eerste Release Candidate van SQL Server 2025 beschikbaar gemaakt. RC0 brengt een aantal opvallende vernieuwingen met zich mee, waaronder officiÃ«le ondersteuning voor Ubuntu 24.04 in ontwikkel- en testscenarioâ€™s en de standaardinschakeling van TLS 1.3.

Hiermee zet Microsoft een volgende stap in de voorbereiding van de definitieve release, die we later in 2025 mogen verwachten.

De ondersteuning voor Ubuntu 24.04 is voorlopig beperkt tot de Enterprise Evaluation Edition, die 180 dagen inzetbaar is. Voor productie adviseert Microsoft voorlopig SQL Server 2022 in combinatie met Ubuntu 22.04 of RHEL 9. Dat geeft organisaties wel de kans om alvast te experimenteren met de nieuwste Linux-distributie en zich voor te bereiden op een latere productierijpe release.

Microsoft scherpt de beveiliging direct aan met TLS 1.3. Deze versie van het protocol biedt sterkere versleuteling en een efficiÃ«ntere handshake, waardoor dataverkeer tussen database en applicaties beter beschermd is. Voor organisaties die strenge compliance-eisen moeten naleven, kan dit een belangrijke reden zijn om vroegtijdig te testen met SQL Server 2025.

Naast deze basisupdates richt Microsoft zich sterk op AI en prestaties. In de nieuwe versie is vector-embedding-ondersteuning ingebouwd, met optimalisaties in zowel de .NET- als JDBC-drivers. Dat vertaalt zich volgens Microsoft in forse prestatiewinsten: leesbewerkingen tot vijftig keer sneller, schrijfbewerkingen ruim drie keer sneller en bulk copy-operaties negentien keer sneller. Dit meldt NeoWin. Zulke verbeteringen zijn relevant voor workloads rond machine learning, zoektoepassingen en generatieve AI, waar snelheid en schaalbaarheid cruciaal zijn.

Copilot-integratie

Ook op functioneel vlak zet Microsoft stappen. SQL Server Management Studio krijgt Copilot-integratie. Dit moet het ontwikkelen en beheren van databases vereenvoudigen. Daarnaast wordt native JSON-ondersteuning toegevoegd, zodat ontwikkelaars meer flexibiliteit krijgen zonder externe libraries. Een andere belangrijke innovatie is Optimized Locking. Deze techniek moet het geheugengebruik van vergrendelingen verminderen en blokkades tussen transacties minimaliseren. Met Transaction ID Locking en Lock After Qualification wil Microsoft schaalbaarheid en performance onder zware belasting verbeteren.

Voor wie de nieuwe functies snel wil uitproberen biedt Microsoft een quickstart-gids op Microsoft Learn. Daarmee kan SQL Server 2025 eenvoudig in een WSL2-container worden uitgerold. Binnen enkele Docker-commandoâ€™s is de database operationeel en kan verbinding worden gemaakt met SQL Server Management Studio.

Met RC0 schetst Microsoft een duidelijk beeld van de richting waarin SQL Server 2025 zich ontwikkelt. De combinatie van moderne Linux-ondersteuning, verbeterde beveiliging, forse prestatiewinsten en AI-integraties laat zien dat de database gericht wordt op de volgende generatie toepassingen. De definitieve release volgt later dit jaar, maar organisaties kunnen zich nu al voorbereiden op een fundamentele upgrade van hun dataplatform.