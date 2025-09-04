Microsoft lost bug op in Windows Server 2025 die installer verstoorde

Microsoft bevestigt dat er een probleem bestaat in de recente beveiligingsupdate KB5063878. Het gaat specifiek om een fout die optreedt bij het uitvoeren van reparaties van applicaties die gebruikmaken van Windows Installer (MSI).

Volgens de officiële documentatie kan dit leiden tot onverwachte User Account Control prompts wanneer een gebruiker zonder administratorrechten een MSI-reparatie uitvoert. Bekende pakketten die hier last van hebben zijn onder meer Autodesk AutoCAD en oudere Office-versies zoals Office Professional Plus 2010.

De bug kwam naar voren in Windows Server 2025 na de installatie van update KB5063878 die op 12 augustus 2025 werd uitgerold. Microsoft erkent dat het probleem vervelend is voor beheerders en eindgebruikers die afhankelijk zijn van MSI-gebaseerde installaties en reparaties, vooral in zakelijke omgevingen waar niet elke gebruiker administratorrechten heeft. Het onverwacht vragen van extra toegangsrechten zorgt daar voor verstoringen bij dagelijks gebruik en bemoeilijkt het beheer van software op grotere schaal.

Oplossing beschikbaar sinds 3 september

In de statuspagina voor Windows Server 2025 geeft Microsoft aan dat het probleem op 3 september 2025 is gemitigeerd. Daarmee is er een oplossing beschikbaar en zouden de meeste organisaties niet langer hinder moeten ondervinden van deze fout. Naast deze bug meldde Microsoft op dezelfde pagina ook een ander probleem bij de installatie via Windows Server Update Services. Daarbij kon foutcode 0x80240069 optreden bij het uitrollen van updates. Ook dat probleem is inmiddels onder controle gebracht, zodat de betrouwbaarheid van het updateproces is hersteld.

De manier waarop Microsoft de fout beschrijft laat zien dat het bedrijf de focus legt op één duidelijk afgebakend probleem en de status van de oplossing. Het gaat nadrukkelijk om de interactie tussen MSI-reparaties en gebruikers zonder admin-rechten. Voorbeelden zoals AutoCAD en Office illustreren de impact in de praktijk, maar de melding benadrukt dat het hier om een tijdelijk en inmiddels opgelost probleem gaat. Daarmee blijft het officiële beeld beperkt en overzichtelijk, terwijl organisaties weten waar zij aan toe zijn en kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van een oplossing via de reguliere updatekanalen.