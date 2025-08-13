OpenAI brengt modellen terug die GPT-5 had moeten vervangen

Toen ChatGPT vorige week een upgrade naar GPT-5 ontving, viel het doek voor een groot aantal andere OpenAI-modellen. Na ontevredenheid over het verdwijnen van het populaire GPT-4o keren nu ook o3, GPT-4.1 en o4-mini terug.

Voor Pro-gebruikers (ruim 200 euro per maand) is ook GPT-4.5 beschikbaar. CEO Sam Altman stelt echter dat het voor OpenAI “een heleboel GPU’s” kost om dat model te draaien.

Andere wijzigingen: GPT-5 Auto, Fast, Thinking

Ook het nieuw geÃ¯ntroduceerde GPT-5 krijgt al een week na release een flinke update. Het draait hierbij om de specifieke configuratie. Op automatische stand zijn gebruikers overgeleverd aan het “routing”-model binnen GPT-5. Met andere woorden: een simpele vraag vergt minder van het model dan een complexe; bij laatstgenoemde wordt GPT-5 automatisch naar “Thinking”-modus overgezet.

Daarnaast zijn de limieten voor betalende gebruikers verhoogd. GPT-5 Thinking biedt ruimte voor 3.000 berichten per week, met een context window van 196.000 tokens.

Voor ieder wat wils

Hoewel sommigen al klagen over dat de modelselectie weer een puinhoop is, moeten we hier wat tegenin brengen. Zo is GPT-5 niet de alleskunner die het nut van elk ander OpenAI-model elimineert. Veel gebruikers vonden de informele toon van 4o prettig, en dat was al verdwenen met GPT-5. Tegelijkertijd kent o3 een voorliefde voor ietwat academisch klinkende taal en tabellen, terwijl GPT-5 Thinking op een toegankelijker niveau praat. Het nut van o4-mini, GPT-4.1 en GPT-4.5 verschilt: eerstgenoemde is erg snel, terwijl 4.1 en 4.5 relatief sterk zijn als het gaat om coderen en tekst. Zoals altijd verschillen de werkelijke dagelijkse prestaties; GenAI is nu eenmaal niet deterministisch.

Hoe dan ook zitten de modellen verscholen achter een betaalmuur; gratis ChatGPT-gebruik levert enkel GPT-5-toegang op. Ook moeten gebruikers via de instellingen legacy-modellen aanvinken om ze Ã¼berhaupt in de interface te kunnen selecteren.

Beluister ook onze Techzine Talks-aflevering over GPT-5: