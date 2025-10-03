Google geeft ontwikkelaars meer controle over AI-assistent Jules

Google Labs breidt zijn AI-programmeerassistent Jules uit met mogelijkheden die de inzet in de praktijk vergroten. Het gaat om Jules Tools, een command-line interface, en een API waarmee de assistent kan worden geïntegreerd in bestaande systemen en workflows.

Jules is opgezet als een digitale programmeercollega die kan helpen met het genereren van code, het oplossen van bugs, het schrijven van tests en het verbeteren van prestaties. Waar de assistent tot nu toe vooral via een chatinterface werkte, moet Jules Tools ervoor zorgen dat ontwikkelaars direct in hun terminal met de AI kunnen samenwerken.

De API biedt nog meer flexibiliteit doordat Jules gekoppeld kan worden aan bestaande ontwikkelprocessen. Zo kan de assistent bijvoorbeeld automatisch in actie komen zodra een bug in Slack wordt gemeld of wanneer een build in een CI/CD-pipeline vastloopt.

Bij de introductie van Jules eerder dit jaar benadrukte Google dat de agent draait op Gemini 2.5 Pro en in staat is om asynchroon te werken. Dat betekent dat ontwikkelaars taken kunnen uitzetten, hun laptop kunnen afsluiten en later de resultaten ophalen, zonder dat continue interactie nodig is.

Jules integreert bovendien met GitHub en kan repositories in een virtuele cloudomgeving klonen om daar zelfstandig bewerkingen op de code uit te voeren. Tijdens de bèta bleek dat vooral repetitieve taken, zoals het aanpassen van afhankelijkheden of het genereren van testscripts, veelvuldig aan Jules werden overgelaten. Daarmee positioneert Google de tool als een bredere aanvulling op bestaande AI-hulpmiddelen die doorgaans synchroon werken.

Ontwikkelaars willen controle en stabiliteit

Google wijst erop dat de introductie van Tools en API voortkomt uit vragen van ontwikkelaars die meer controle en stabiliteit willen. Het bedrijf heeft de afgelopen weken al gewerkt aan betrouwbaarheid, lagere latentie en het verhelpen van terugkerende problemen met omgevingsinstellingen en bestandsbeheer. Daarnaast zijn er functies toegevoegd die het gebruik praktischer maken, zoals een file selector voor gerichtere context, geheugen voor voorkeuren van gebruikers en een gestructureerde manier om omgevingsvariabelen te beheren.

De uitbreidingen laten zien dat Google Labs Jules niet alleen als experiment positioneert, maar als een concreet hulpmiddel voor softwareteams. Door de AI niet meer te beperken tot een chatinterface maar beschikbaar te maken in terminal en via API’s, lijkt de stap gezet naar bredere toepassing in serieuze ontwikkelomgevingen.