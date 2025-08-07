Google lanceert AI-codeeragent Jules

Google heeft zijn AI-codeerassistent Jules officieel gelanceerd en uit de bÃ¨tafase gehaald. De tool, die eind mei als publieke preview werd geÃ¯ntroduceerd, kan nu als regulier product ingezet worden.Â

Dat melden TechCrunch en Golem. Jules draait op Gemini 2.5 Pro en is ontworpen als een asynchrone, agent-gebaseerde programmeerhulp die ontwikkelaars ondersteunt bij uiteenlopende taken. Het systeem integreert met GitHub, kloont repositories naar een virtuele cloudomgeving binnen Google Cloud en voert daar zelfstandig bewerkingen op de code uit. Ontwikkelaars kunnen zo meerdere processen uitbesteden zonder dat ze actief bij elke stap aanwezig hoeven te zijn.

Waar traditionele AI-tools vaak synchroon werken en directe interactie vereisen, onderscheidt Jules zich door volledig asynchroon taken uit te voeren. Een ontwikkelaar kan opdrachten in gang zetten, zijn laptop afsluiten en later terugkomen om de resultaten op te halen. Deze werking maakt Jules bijzonder geschikt voor langdurige of routinematige taken die geen continue monitoring vereisen.

Tijdens de bÃ¨ta ondersteunde Jules al duizenden ontwikkelaars. Het platform werd onder meer ingezet voor het detecteren en oplossen van bugs, het uitbreiden van bestaande projecten en het uitvoeren van onderhoudswerk op basis van eerder gegenereerde code. In de praktijk bleek Jules vooral effectief bij repetitieve ontwikkeltaken, zoals het aanmaken van testscripts, het aanpassen van afhankelijkheden en het uitvoeren van structurele refactorings. Naast deze toepassingen biedt de agent ook ondersteuning bij het genereren van changelogs. Daarbij kan de tool die logs desgewenst ook hardop voorlezen, wat inzetmogelijkheden vergroot in contexten waar visuele aandacht beperkt is.

Beperking bij gebruik gratis versie

De overstap naar de reguliere uitrol gaat gepaard met een aangepaste prijsstructuur. Gebruikers krijgen toegang tot een gratis instapversie, waarbij ze vijftien taken per dag kunnen uitvoeren, met maximaal drie gelijktijdige processen. Dit is een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de zestig taken per dag die tijdens de bÃ¨ta beschikbaar waren. Voor intensiever gebruik zijn er Pro- en Ultra-abonnementen beschikbaar, die deel uitmaken van Googleâ€™s bredere AI-aanbod. In Europa zijn deze geprijsd op 21,99 euro en 274,99 euro per maand. Ze bieden respectievelijk vijf en twintig keer meer verwerkingscapaciteit. En dit zowel qua aantal taken als het aantal parallelle sessies.

De tariefstructuur is gebaseerd op data verzameld tijdens de testperiode. Google wilde met de oorspronkelijke limiet inzicht krijgen in daadwerkelijk gebruiksgedrag, om vervolgens gerichte keuzes te maken in de productpositionering. De huidige limieten in de gratis versie zijn bedoeld om ontwikkelaars een realistisch beeld te geven van hoe Jules zich in concrete projecten laat inzetten.

Op het gebied van privacy zijn de voorwaarden aangescherpt en verduidelijkt. Openbare repositories kunnen worden gebruikt voor het trainen van de AI, terwijl privÃ©projecten strikt buiten dat proces gehouden worden. Die worden niet geanalyseerd of gedeeld, maar wel via de Google Cloud verwerkt. Dat laatste betekent dat elke opdracht technisch gezien via Google-infrastructuur loopt, wat bij sommige ontwikkelaars tot terughoudendheid kan leiden, ondanks de expliciete garanties van dataminimalisatie.

Duizenden codeverbeteringen

Tijdens de bÃ¨ta zijn duizenden codeverbeteringen gegenereerd op basis van tienduizenden taken. Deze fase leverde waardevolle inzichten op, zoals de noodzaak om eerdere setups te kunnen hergebruiken voor snellere uitvoering, ondersteuning voor multimodale invoer en een diepere integratie met GitHub, inclusief het automatisch openen van pull requests. Ook is het platform aangepast om beter te functioneren zonder bestaande codebase, waardoor gebruikers zelfs met een lege repository aan de slag kunnen. Dit vergroot de toegankelijkheid aanzienlijk. Vooral voor gebruikers die experimenteren met AI zonder al een project op poten te hebben.

Uit gebruiksstatistieken blijkt dat Jules wereldwijd inmiddels miljoenen bezoeken heeft geregistreerd. Een groot deel daarvan kwam van mobiele apparaten. Ondanks het ontbreken van een native mobiele app gebruiken veel ontwikkelaars het platform via de webinterface op hun telefoon.

Intern maakt Google inmiddels ook gebruik van Jules voor eigen ontwikkelprojecten. Google ziet Jules als een strategische bouwsteen binnen zijn ontwikkelstack.