Microsoft Agent Framework: multi-agent systemen krijgen vorm

Microsoft heeft een preview van het Agent Framework geïntroduceerd, een open-source development kit beschikbaar voor .NET en Python. Dit nieuwe fundament voor multi-agent systemen moet de mogelijkheden en voordelen van Semantic Kernel en AutoGen samenpakken. Het platform ondersteunt verschillende orkestratiepatronen en is gebouwd op inmiddels alom bekende standaarden zoals MCP en Agent2Agent.

Microsoft maakt het Agent Framework de directe opvolger van Semantic Kernel en AutoGen. Deze twee projecten boden meerdere mogelijkheden voor het creëren van agentic systemen, maar konden moeilijk naast elkaar blijven bestaan door een significante overlap. Het nieuwe framework integreert hierbovenop enterprise-grade functionaliteiten zoals thread-based state management, type safety en telemetrie met abstracties voor zowel enkele agents als multi-agent patronen.

Ontwikkelaars vroegen volgens Microsoft om een gecombineerd platform dat innovatie én stabiliteit biedt, de vermeende krachten van respectievelijk AutoGen en Semantic Kernel. Agents kunnen in het nieuwe Agent Framework pauzeren, zich hervatten en herstellen van een onderbreking. Het platform bevat ook ingebouwde connectoren naar andere IT-oplossingen. YAML- en JSON-definities maken declaratieve prompting mogelijk, dat wil zeggen: het aangeven wát een agent moet doen zonder te vertellen hoe het dit moet uitvoeren. OpenTelemetry-ondersteuning zorgt daarnaast voor monitoring van dit gedrag.

Open standaarden centraal

Een belangrijk aspect van het Agent Framework is de ondersteuning voor open standaarden. Ze zijn inmiddels gevestigde namen, al zijn er geen meer dan 12 maanden oud. Het platform werkt met MCP (Model Context Protocol), Agent-to-Agent (A2A) en OpenAPI. Via MCP kunnen agents externe tools en databronnen ontdekken, terwijl A2A ontwikkelaars in staat stelt agents te bouwen die samenwerken. OpenAPI garandeert dat agents meegenomen kunnen worden naar andere systemen en vendor-neutraal zijn.

Dankzij OpenAPI-ondersteuning kunnen gebruikers elke REST API die voldoet aan OpenAPI-specificaties importeren als oproepbare tool. Agents kunnen draaien in containers, on-premises of zelfs verspreid over meerdere clouds.

Vijf orchestratiemogelijkheden

Het Agent Framework biedt tevens diverse orkestratiepatronen. Sequential orchestration zorgt voor stapsgewijze workflows, concurrent orchestration voor parallelle verwerking. Group chat orchestration stelt agents in staat samen te werken, terwijl handoff orchestration verantwoordelijkheden overdraagt tussen agents. Er valt dus veel te experimenteren met de precieze invulling van agentic AI binnen een organisatie.

Daarnaast introduceert Microsoft magnetic orchestration. Hierbij bouwen zogeheten manager agents een taakregister op dat gespecialiseerde agents en mensen coördineert voor het oplossen van complexe problemen.

Opvolger van bestaande projecten

Microsoft ziet agents als “de volgende laag van applicatielogica”. Oftewel: systemen die redeneren over doelen, tools aanroepen, samenwerken en dynamisch aanpassen. Het Agent Framework biedt een open-source basis hiervoor en consolideert wat Microsoft al heeft opgebouwd. Net als bij de voorgangers Semantic Kernel en AutoGen verwelkomt Microsoft community-bijdragen aan dit open-source project.

