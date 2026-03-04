Microsoft overweegt E7-abonnement voor AI-agents: wat houdt het in?

Microsoft werkt naar verluidt aan een nieuw Microsoft 365-abonnement, informeel E7 genaamd, dat Copilot en AI-agent management bundelt. AI-agents zouden dan feitelijk als digitale medewerkers beprijsd worden. Ze krijgen daarvoor in ruil wel identiteiten, e-mailaccounts en Teams-toegang. In totaal zou een E7-licentie uitkomen op 99 dollar per maand.

Dat meldt analist Mary Jo Foley van Directions on Microsoft. Het plan bundelt Microsoft 365 Copilot en Agent 365. Laatstgenoemde set aan features verscheen in november als preview voor het beheer en de governance van AI-agents in enterprise-omgevingen. Ook zouden er verder onbekende componenten bij het “E7”-niveau zitten die nog ontbreken bij E5.

Eerste wijziging in tien jaar tijd

De gedachte erachter is pragmatisch: AI-agents kun je beprijzen alsof ze digitale medewerkers zijn. Ze hebben identiteiten nodig, e-mailaccounts, Teams-toegang en beleidscontroles. Daarnaast gebruiken ze resources die niet volledig te voorspellen zijn door de niet-deterministische aard van AI. Het zijn allemaal zaken die nu aan gebruikerslicenties gekoppeld zijn, maar dat lijkt verre van optimaal. Microsoft 365 E5 plus Copilot dekt al het grootste deel hiervan, maar E7 zou die elementen samenvoegen in één SKU.

De reden dat de huidige opzet onvolwassen is, komt door het feit dat AI-agents niet als mens of applicatie werken. Een tussenvorm is vereist en niet één die inhaakt op serviceaccounts of een bestaande identiteit. Het lijkt voor Microsoft genoeg reden om voor het eerst in tien jaar tijd een nieuw abonnementsniveau te introduceren. De meest recente toevoeging was E5 in 2015, dat de functionaliteit van E4 oversteeg door sterkere securitymiddelen, nieuwe manieren om videocalls te doen en verbeterde analytics.

Hoewel AI-functionaliteit al een apart prijskaartje kreeg via Copilot-abonnementen, is dat niet op de lange termijn de juiste manier om adoptie aan te jagen. Maanden geleden bleek al dat Copilot maar moeilijk aan de man te brengen is. Alternatieve AI-diensten zijn ongeveer even duur voor professionele versies en bieden daarnaast keuzevrijheid. Microsoft hoopt vanzelfsprekend te profiteren van de centrale functionaliteit die 365 met zich meebrengt, waarbij een diep geïntegreerde Copilot voordelen kan bieden die externe tooling ontbeert. Door een aparte licentie met voordelen bovenop AI-functionaliteit te leveren, kan E7 weleens een succes worden. Of gebruikers het wenselijk achten dat ongerelateerde features wellicht achter het hogere prijsniveau komen, valt te bezien.

Digitale medewerkers kosten geld

Wat verder onduidelijk is, is of agents wel zo telbaar zijn. Immers ligt het voor de hand voor organisaties om bepaalde AI-functionaliteit te groeperen onder één ‘agent’, voor zover dat kan, om te voorkomen dat men meermaals moet betalen voor elke agent. Gezien de flexibele inzet van agents door tooling als MCP is het logisch om te verwachten dat er een wapenwedloop komt om zo min mogelijk ‘digitale medewerkers’ op te bouwen voor zoveel mogelijk AI-features.

De verwachte prijs ligt dus op circa 99 dollar per maand per agent. Dat is niet ver van wat je al betaalt door E5 en Copilot samen te nemen: E5 kost vanaf 1 juli 2026 60 dollar per gebruiker per maand, een stijging ten opzichte van de huidige 57 dollar. Microsoft 365 Copilot telt er nog 30 dollar per maand bij op.

E7 spreekt niet alleen klanten aan die minder administratieve rompslomp willen, maar biedt Microsoft ook houvast. AI-agents vereisen al een Microsoft 365 Copilot-licentie voor functies als documentanalyse in OneDrive. Met een apart agentlicentiemodel formaliseert en schaalt Microsoft die afhankelijkheid.

Microsoft zwijgt vooralsnog

Naast de lopende Copilot-integraties (Security Copilot wordt al standaard bij M365 E5 gebundeld) lijkt E7 een manier voor Microsoft om AI als totaalpakket te leveren. Microsofts eigen woordvoerders hebben al aangegeven te verwachten dat agents in zakelijke omgevingen op vergelijkbare wijze als menselijke medewerkers gelicenseerd zullen worden, aldus Foley.

Microsoft heeft tegenover The Register nog niet inhoudelijk gereageerd op vragen over E7. De prijsstijgingen per 1 juli 2026 staan intussen al vast.

