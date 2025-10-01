UiPath Fusion 2025: Van agentic AI naar echte ROI

We bevinden ons op een keerpunt, zegt Daniel Dines, CEO van UiPath. De technologie van het bedrijf was aanvankelijk vooral gericht op robotic process automation (RPA), waarna voorspellende, generatieve AI en agentic AI volgden. Nu staat de de toepassing van software robots (zijn voorkeursterm voor automation intelligence) centraal, waarmee bedrijven echt rendement op hun investering (ROI) kunnen gaan behalen uit hun agentic AI-implementaties.

Voor alle duidelijkheid: Dines en zijn team suggereren niet dat RPA in het afgelopen decennium geen ROI heeft opgeleverd. Integendeel, zelfs op formulieren gebaseerde automatiseringen hadden een enorme impact op de uitvoering van bedrijfsprocessen, net als de laatste jaren van voorspellende en generatieve AI toen we op weg waren naar het agentic tijdperk. De vooruitgang is nu echter een meer tastbare, holistische en verstrekkende stap voorwaarts in het samenspel van agents, robots, mensen en systemen, met governance en security die vanaf het begin zijn ingebouwd.

UiPath Fusion, dat van 29 september tot 2 oktober in Las Vegas plaatsvindt, werd omschreven als een conferentie en partnersymposium voor ontwikkelaars van softwaretoepassingen, andere technologieprofessionals en bedrijfsleiders die klaar zijn om AI en automatisering om te zetten in meetbare waarde. De kern van het evenement iss agentic automation, waarmee we de convergentie van autonome AI-agents, RPA en menselijke workflows bedoelen om meetbare ROI in bedrijfsomgevingen te stimuleren.

In zijn openingsspeech, getiteld ‘UiPath Vision of an Agentic World’, onthulde Dines, CEO van UiPath, wat hij een “gedurfde visie” noemt voor een agentic toekomst waarin autonome AI-agents, robots en mensen worden gecoördineerd met governance en controle om de manier waarop werk wordt gedaan te transformeren en ROI op bedrijfsniveau te realiseren.

Het proces is de held (niet de tool)

Het bedrijf zegt dat coördinatie het geheim is om ROI te realiseren uit op regels gebaseerde deterministische AI, uit doelgerichte AI die werkt om de beste weg te kiezen en uit alle vormen van agentic AI. Dit nu we verdergaan met automatisering die daadwerkelijk invloed heeft op bedrijfsworkflows. In reactie op de MIT-studie die suggereert dat ongeveer 95% van de generatieve AI-proefprojecten mislukt, zegt Dines dat we ons nu kunnen concentreren op en echt kunnen zien wat de echte ingrediënten zijn voor succesvolle automatiseringsprojecten.

“Ik ben ervan overtuigd dat de krachtigste AI-diensten van vandaag alleen kunnen worden gebouwd op de meest performante automation-fundamenten met essentiële orchestration-diensten. Veel bedrijven zijn begonnen met ‘kleine ambities’ om AI toe te passen op individuele processen en te kijken hoe dat uitpakt. Het probleem hiermee is dat niet-deterministische AI het vermogen heeft om te werken aan zeer complexe werkprocessen waar hoofdpijn echt een rol kan spelen”, aldus Dines. Hij suggereert dat bedrijven een breder en groter aanvalsoppervlak moeten zien voor succesvolle agentic AI-implementaties.

Dines zegt dat solide automatisering niet werkt doordat agents weliswaar toegang hebben tot data, maar afhankelijk zijn van toegang tot tools vanaf het begin. Dat wil zeggen dat solide automatisering wordt gebouwd voor processen van elke omvang. We moeten mensen, robots en bedrijfslogica combineren als we echt industriële oplossingen willen creëren die werken in zeer complexe omgevingen.

Zet nu meer op het spel

Wat vaardigheden betreft, erkent Dines dat dit het moment is voor “early adopters” en zien we dat bedrijven die proefprojecten op dit gebied uitvoeren zo snel mogelijk vooruitgang boeken.

“Maar eigenlijk zou ik graag zien dat organisaties nu meer inzetten en echt op zoek gaan naar archetypes [in termen van typische voorbeelden en use cases die kunnen worden toegepast op de dagelijkse praktijk] die hele sectoren kunnen helpen om vandaag en morgen vooruitgang te boeken met automatisering, terwijl ze ook de context van open ecosystemen omarmen”, aldus Dines.

Rajat Kalia, SVP & CTO bij Voya, was een van de vele gebruikers die werd uitgenodigd om op het podium te spreken. Hij legt uit hoe zijn automatiseringsproces in de eerste iteratie een nauwkeurigheid van ongeveer 60% had, maar na een paar weken werd uitgerold naar meer dan 90%. Voya Financial biedt financiële oplossingen die zich richten op pensioenplannen, beleggingsbeheer en personeelsbeloningen.

Laat je leiden door leiders, eerst en vooral

“We zijn verder gegaan omdat onze CEO wist dat dit de juiste agenda was om toezicht te houden op de manier waarop het bedrijf een AI-gedreven digital-first-strategie moest uitvoeren. We hebben het niet over zakelijk omgaan met AI, we hebben het over leiderschap en ervoor zorgen dat teams werken met AI die wordt toegepast op de juiste (hoogwaardige en veeleisende) use cases die echt helpen om risico’s te verminderen, beter te presteren op het gebied van service level agreements (SLA’s) en andere positieve effecten te realiseren die onze materiedeskundigen zullen merken wanneer ze use cases testen en de bredere organisatie helpen bij het vergroten van de AI-kennis in het algemeen”, aldus Kalia.

Dines van UiPath sprak tussen de use cases van gebruikers door om uit te leggen hoe zijn managementfilosofie vandaag de dag altijd draait om “onderdompeling”. UiPath is vandaag de dag een bedrijf met 4000 medewerkers en teams hebben ongeveer 500 ideeën voor agentic toepassingen geïdentificeerd en ontwikkeld die volgens Dines het bedrijf zullen helpen om “te groeien zonder het personeelsbestand uit te breiden” en om de tijd die nodig is voor veel van de bedrijfssystemen die UiPath zelf dagelijks gebruikt, terug te brengen van dagen naar uren.

Het publiek verwelkomde ook Oliver Pfeil, CEO business services bij Capgemini, die de thema’s van de andere sprekers weerspiegelde door te zeggen dat procesgebaseerde ontwikkeling de echte sleutel is tot het omarmen van orkestratie als middel om AI te leveren.

Orchestratie op een harmonieuze manier begrijpen

Capgemini zelf besloot om met UiPath samen te werken aan de volgende fase van zijn AI-implementaties, voornamelijk omdat de bedrijven al meer dan tien jaar samenwerken en omdat Capgemini in wezen een dienstverlenend bedrijf is en geen productbedrijf. Dit betekende dat toen het een orchestration-product (wat in werkelijkheid een UiPath-servicelaag is) moest begrijpen, het wist wat het wilde doen. Het bedrijf heeft AI gebruikt om bedrijfsprocessen binnen de hele Capgemini-groep aan te sturen, maar het oplossen van vragen was een cruciale use case en (omdat het dagen kan duren om op dit niveau te reageren) was het heel logisch om 90% van deze processen aan agenten over te dragen.

Op dit punt sloot Dines aan bij de productkeynotes door te vertellen over het nieuwe UiPath Screenplay en API Workflows, waarmee gebruikers op een toegankelijke en versnelde manier automatiseringen kunnen bouwen met behulp van natuurlijke taal en end-to-end API-workflows. Door de RPA en API van UiPath te combineren met grote taalmodellen en grote actiemodellen, verlagen deze tools de drempels en vereenvoudigen ze de ontwikkeling voor elke medewerker en elke organisatie, waardoor de tijd (en kosten) voor het bouwen van agents en automatiseringen worden verminderd.

Screenplay, voorheen bekend als UI Agent, functioneert als een intelligente agent die de intentie van de gebruiker kan begrijpen en zelfstandig de muis en het toetsenbord kan bedienen om taken op een desktop uit te voeren. Deze aanpak zou de drempel voor ontwikkeling verlagen (voornamelijk omdat er geen ingewikkelde kennis van selectors of complexe codering voor nodig is) en de deur openen naar meer aanpassingsvermogen. Het kan zich dynamisch aanpassen aan veranderingen in de gebruikersinterface, zoals verschuivende elementen of stilistische updates, waardoor de resulterende automatiseringen veerkrachtiger zijn en minder snel defect raken.

Graham Sheldon, Chief Product Officer bij UiPath, presenteerde het tweede deel van de keynote-sessie en sprak over hoe leiders op het gebied van AI-implementatie eerst complexe processen met een grote impact aanpakken, maar daarbij de UiPath-orkestratie-engine als kern van dat proces gebruiken.

Deterministisch versus niet-deterministisch

Maar wat bedoelen we als we het hebben over “agentic orchestration”, vroeg hij? Het gaat erom te begrijpen dat sommige werkzaamheden deterministisch zijn, andere niet-deterministisch, en uit te zoeken hoe een bedrijf – via een totaalproces van orchestration – deze allemaal kan verbinden binnen een naadloze workflow met volledige zichtbaarheid. Wanneer lange, complexe processen worden omgezet in één enkel systeem voor bedrijfskritische processen, is orchestration de sleutel. Het geheim is dat je deze systemen op grote schaal kunt uitvoeren en ook knelpunten kunt opmerken (waar een IT-team de juiste tool kan inzetten om dingen voor elkaar te krijgen). Sheldon zegt dat UiPath Maestro de technologie is die het bedrijf aanbiedt en die hier als bindmiddel fungeert. Casemanagement- en procesapps voor UiPath Maestro zijn geïntroduceerd op Fusion 2025

Ook in productnieuws: nieuwe UiPath IXP-agentic documentverwerkingsverbeteringen optimaliseren op veilige wijze data- en documentgestuurde workflows binnen een organisatie. Er zijn mogelijkheden voor geavanceerde data-extractie, validatie en agentic looping, waardoor complexe tabellen, pagina’s en velden kunnen worden geschaald. Functies als Autopilot voor het maken van schema’s, extractieagents en validatieagentc verminderen de handmatige inspanning en zorgen voor nauwkeurigheid, met een eigen aanpasbare LLM om te zorgen voor wat het bedrijf “last-mile performance” noemt. Deze ontwikkelingen zijn speciaal ontworpen voor hoogwaardige use cases, zoals contractvergelijking en validatie van registratiesystemen, en kunnen naadloos worden geïntegreerd met UiPath Agents en Agentic Solutions om de time-to-value te versnellen en documentworkflows in verschillende sectoren te optimaliseren.​

Testen, testen, 1, 2, 3

Het publiek is gewend aan een reeks aankondigingen van nieuwe producten die worden gepresenteerd in een productkeynote, dus gaan we verder met UiPath Test Cloud, waar functies nu het testen versnellen en opschalen in elke stap van de softwareontwikkelingscyclus. Met prestatietests kunnen QA-engineers het echte gebruikersverkeer en de workload simuleren om te beoordelen hoe applicaties presteren onder druk, van het identificeren van knelpunten tot het waarborgen van de stabiliteit van het systeem en het valideren van de snelheid en het reactievermogen om op grote schaal aan de verwachtingen van het bedrijf en de klant te voldoen.

Daarnaast biedt Test Cloud nu Studio Web voor het testen van software, zelfherstellende testautomatisering, autonoom testen en chatten met UiPath’s AI-gestuurde Autopilot in Test Manager, waardoor een echte end-to-end-oplossing voor agentic testen wordt geboden.

“Er zijn krachtige nieuwe AI-security- en nalevingsfuncties ingebouwd, waardoor organisaties het vertrouwen hebben om agentic automation te implementeren en te beheren met controle en toezicht op bedrijfsniveau en te voldoen aan internationale normen, in elke fase. De uitgebreide mogelijkheden omvatten uitgebreide agent guardrails voor gecontroleerd gebruik van agents en bescherming van gevoelige data, in combinatie met contentmoderatie voor realtime PII-maskering. En het Unified Audit 2.0-platform van UiPath biedt een single source of truth om compliance te stroomlijnen, onderzoeken te versnellen en verantwoordingsplicht af te dwingen bij alle automatiseringsactoren, waardoor de integratie van auditlogs voor automatiseringen, agents en governance-events in bestaande compliance- en securityworkflows mogelijk wordt”, aldus Sheldon en zijn team.

Van Forward naar Fusion naar…?

UiPath Fusion was de evolutie (en open rebranding) van het vorige symposium voor gebruikers, klanten, partners en praktijkmensen van het bedrijf – het evenement dat voorheen bekend stond als UiPath Forward. Dines sprak tijdens zijn keynote openlijk over de redenen voor deze naamsverandering. Samengevat suggereert hij dat Forward draaide om automatiseringsversnelling om bedrijven sneller vooruit te helpen, maar dat Fusion draait om een nieuw gesmeed samensmelting tussen agentic AI in zijn vele vormen en de aanwezigheid van bedrijfswaarde, wanneer deze zich manifesteert en wordt gevalideerd in tastbare cijfers over het rendement op investeringen.

Wat komt er na UiPath Forward en Fusion?