Google heeft het goed te pakken met zijn liefde voor generatieve AI. AI-ondersteuning in Vertex AI zal vanaf vandaag algemeen beschikbaar zijn.

Generatieve AI vormt dit jaar de rode draad in nieuwe functionaliteiten van techbedrijven. Google stelt de technologie vandaag beschikbaar voor pre-order in Workspace. Daar stopt het niet voor vandaag want de techreus maakt vandaag ook nog Vertex AI algemeen beschikbaar.

PaLM 2 en Codey

Vertex AI is een platform om machine learning-modellen en AI-apps te bouwen en uit te rollen. De toevoeging van generatieve AI is de grootste update aan het platform tot nu toe en zorgt dat er een aantal ‘foundation’-modellen beschikbaar komen op het platform. Deze modellen zijn momenteel beschikbaar voor tekst en foto’s, audio en video wordt later toegevoegd. Hiervoor maakt het platform gebruik van het PaLM 2-model, het large language-model van Google.

Gebruikers kunnen in Vertex AI verder modellen verbeteren via de Generative AI Studio. Een gebruiksvriendelijke omgeving door low-code. Om te sleutelen aan fundamentele modellen van Google en zijn partners moeten gebruikers in Model Garden zijn. Daar zullen voortaan het Codey-model en PaLM 2 een plaats hebben. Dat eerste is een text-to-code model dat ontwikkelaars ondersteunt bij het genereren van kwalitatieve code.