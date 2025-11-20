Honeycomb Canvas brengt AI naar observability-data

Honeycomb maakt Canvas algemeen beschikbaar, een AI-werkruimte die teams helpt bij observability zonder dat handmatige queries nodig zijn. Het platform zet telemetriedata om in bruikbare inzichten en laat engineers samenwerken aan analyses.

Canvas startte als bètaproject met een duidelijk doel. Teams moesten sneller hun observability-data kunnen verkennen zonder elke keer queries te schrijven. De functionaliteit richt zich op drie punten. Teams stellen natuurlijke vragen over hun data, waarbij Canvas de intentie interpreteert. Het platform genereert uitleg over afwijkingen en pieken op basis van traces en metadata. Daarnaast werken collega’s live samen via gedeelde analyse-boards die direct verbonden zijn met bestaande Honeycomb-workflows.

Sinds de bètalancering gebruiken honderden teams Canvas, verspreid over alle prijsklassen. Stripe, HelloFresh, Zeta Global, Duolingo en Robinhood behoren tot de gebruikers. Voor enterprise-klanten is Canvas een standaardtool geworden bij onderzoeken.

Nieuwe functionaliteit in GA-versie

De versie die voor de algemene beschikbaarheid zorgt, introduceert twee belangrijke toevoegingen. Bij interactieve gesprekken kunnen gebruikers met het @-symbool datasets of kolommen vermelden. Canvas haalt dan automatisch metadata op, inclusief recente waarden en ingest-patronen. Dit moet voorkomen dat onderzoeken vastlopen.

Daarnaast ontwikkelde Honeycomb achtergrond-agents. Deze agents kunnen alerts beoordelen en vooronderzoeken uitvoeren voordat een engineer wordt gewaarschuwd. Zo krijgen operators meer tijd voor het oplossen van problemen als de hoofdoorzaak al bekend is. Binnenkort starten agents automatisch onderzoeken bij afwijkende patronen.

Honeycomb werkt aan verbeteringen in de modelbegeleiding, waarbij systeemcontext en query-intentie beter worden begrepen. De integratie tussen Canvas en andere Honeycomb-onderdelen wordt verdiept. Teams krijgen uitgebreidere mogelijkheden voor samenwerking.

“Canvas is beschikbaar voor alle Honeycomb-gebruikers. Door samen met Canvas te werken, leren teams sneller en bouwen ze veerkrachtigere systemen”, aldus Honeycomb.

