China verbiedt miljardenovername AI-bedrijf Manus door Meta

China heeft ingegrepen in de overname van AI-bedrijf Manus door Meta en eist dat de deal wordt teruggedraaid. Daarmee zet Beijing een opvallende stap in de steeds scherpere technologische machtsstrijd met de Verenigde Staten.

Dit meldt de Financial Times. De overname, die eind vorig jaar werd aangekondigd, had een waarde van circa 2 miljard dollar en was een van de grootste aankopen van de Amerikaanse techgigant. Meta was al begonnen met het verwerken van Manus-technologie in eigen producten. Juist dat maakt de beslissing van de Chinese autoriteiten uitzonderlijk. Ingrijpen in zo’n vergevorderd stadium komt zelden voor, zeker wanneer het om twee niet-Chinese bedrijven gaat.

Manus werd nog geen vijftien maanden geleden gelanceerd. De chatbot die direct opdrachten kan uitvoeren werd opgericht door Xiao Hong. In acht maanden zou het bedrijf al meer dan 100 miljoen dollar omzet hebben gegenereerd.

Volgens betrokkenen is het onzeker hoe de transactie praktisch kan worden ontmanteld. Het terugdraaien betekent dat geldstromen moeten worden herzien, eigendom opnieuw moet worden ingericht en dat Meta stopt met het gebruik van de technologie. Dat laatste is complex, omdat onderdelen van Manus al in bestaande systemen zijn geïntegreerd.

Controle op bedrijven met Chinese oorsprong

De maatregel lijkt niet alleen gericht op deze specifieke deal, maar ook bedoeld als signaal. Beijing wil duidelijk maken dat buitenlandse overnames van technologiebedrijven met Chinese wortels strenger worden gecontroleerd. Bronnen suggereren dat de boodschap vooral is bedoeld om vergelijkbare transacties te ontmoedigen.

De spanningen rond de beslissing spelen tegen een bredere geopolitieke achtergrond. Binnenkort staat een ontmoeting gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping, waarbij technologische en handelsconflicten centraal staan. Vanuit Washington klinkt kritiek op de Chinese aanpak, die wordt gezien als ongewenste inmenging in internationale bedrijfsactiviteiten.

Het onderzoek naar de overname begon eerder dit jaar. Chinese toezichthouders bekeken of de transactie in strijd was met regels rond buitenlandse investeringen en technologische controle. Daarbij waren meerdere instanties betrokken, waaronder economische planners en mededingingsautoriteiten.

Manus ontwikkelt software waarmee gebruikers AI-agenten kunnen bouwen die zelfstandig complexe taken uitvoeren. Het bedrijf ontstond in China, maar verhuisde naar Singapore na een investeringsronde met Amerikaanse financiers. Kort daarna nam Meta het over als onderdeel van zijn strategie om terrein te winnen op concurrenten in de AI-sector.

De Chinese overheid had eerder al kritiek op de deal en waarschuwde dat deze de technologische positie van het land kon verzwakken. Daarbij werden ook maatregelen genomen, zoals beperkingen voor betrokken oprichters om het land te verlaten tijdens het onderzoek.

China zet druk op Meta met mogelijke maatregelen

Als Meta er niet in slaagt de overname volledig terug te draaien, dreigen sancties. Die kunnen variëren van beperkingen op activiteiten in China tot juridische stappen tegen betrokken personen.

De zaak rond Manus staat niet op zichzelf. Beijing heeft vaker ingegrepen bij internationale transacties waarin strategische technologie een rol speelt. Daarmee onderstreept China dat het meer controle wil houden over de ontwikkeling en verspreiding van geavanceerde technologieën, zeker wanneer die geopolitiek gevoelig zijn.