Insider build richt zich op verdere AI-integratie in Windows 11

Microsoft heeft een nieuwe previewversie van Windows 11 beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het Windows Insider Programma. Het gaat om build 26220.7522 en 26220.7523, die gelijktijdig worden uitgerold naar zowel het Dev- als het Beta-kanaal.

Met deze release zet Microsoft vooral in op verdere integratie van AI-functies in het besturingssysteem, naast diverse verbeteringen en bugfixes.

Een belangrijk thema in deze build is de verdere uitbreiding van Copilot binnen Windows 11. Microsoft test nieuwe manieren om Copilot directer te laten samenwerken met het besturingssysteem, onder meer via de taakbalk. Gebruikers krijgen hiermee sneller toegang tot contextuele acties, zoekopdrachten en systeeminstellingen, zonder eerst een aparte interface te openen. Daarnaast experimenteert Microsoft met zogeheten agents die taken kunnen uitvoeren of begeleiden en hun status zichtbaar maken binnen de Windows-omgeving.

Naast Copilot-gerelateerde vernieuwingen bevat de build ook aanpassingen die vooral gericht zijn op gebruiksgemak en toegankelijkheid. Zo zijn er verbeteringen doorgevoerd in de schermlezer Narrator, waarbij gebruikers meer controle krijgen over welke informatie wordt voorgelezen. Ook zijn er wijzigingen aan het touch-toetsenbord en spraakgestuurd typen, met als doel deze functies consistenter en betrouwbaarder te laten werken, met name op apparaten met touchscreens.

Nieuwe Discover Windows-widget

Verder introduceert Microsoft in deze preview een nieuwe Discover Windows-widget, die gebruikers moet helpen bij het ontdekken van functies en mogelijkheden binnen Windows 11. Deze widget maakt deel uit van bredere inspanningen om het besturingssysteem toegankelijker te maken voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers, zonder dat dit ten koste gaat van de controle voor ervaren professionals.

Zoals gebruikelijk bij Insider-builds bevat deze release ook een reeks bugfixes en prestatieverbeteringen. Die hebben onder meer betrekking op de taakbalk, Windows Search, Bluetooth-connectiviteit en onderdelen van Verkenner. Tegelijkertijd waarschuwt Microsoft voor bekende problemen die in deze build nog aanwezig zijn, waaronder inconsistent gedrag van pictogrammen en bepaalde interface-elementen. Het bedrijf benadrukt dat deze builds primair bedoeld zijn voor testdoeleinden en niet voor productieomgevingen.

Omdat deze build tegelijkertijd beschikbaar is in het Dev- en Beta-kanaal, hebben Insiders tijdelijk de mogelijkheid om tussen deze kanalen te wisselen. Zodra de ontwikkeltak weer verder vooruitloopt met hogere buildnummers, wordt die overstapoptie weer gesloten. Daarmee blijft Microsoft vasthouden aan de scheiding tussen experimentele en meer stabiele testversies, terwijl het toch flexibiliteit biedt zolang de builds inhoudelijk gelijk zijn.