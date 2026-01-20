Pega lanceert Notes to Blueprint voor migreren legacy applicaties

Notes to Blueprint helpt organisaties verouderde Lotus Notes-applicaties om te zetten naar moderne, geautomatiseerde cloudprocessen. De tool combineert AI-aangedreven analyse met Pega Blueprint om bedrijven inzicht te geven in hun Lotus Notes-omgevingen en deze sneller te moderniseren.

Notes to Blueprint is gebaseerd op InvestigatorPlus, dat Pega onlangs overnam van de Zweedse legacy transformatie-aanbieder Adopteq. InvestigatorPlus analyseert bestaande Lotus Notes-installaties. Daarnaast is er MigratorPlus, dat legacy data van Lotus Notes naar modernere platforms overzet.

De oplossing analyseert veilig Lotus Notes-databases om een portfolioanalyse te genereren. Dit geeft inzicht in de omvang, activiteit, complexiteit en bruikbaarheid van Lotus Notes-applicaties. Vervolgens scant Notes to Blueprint de eigen NSF-databases om een uitgebreide analyse te bouwen van applicatiefunctionaliteit, inclusief datastructuren en verborgen automatiseringen verspreid over LotusScripts, formulieren en agents.

Bedrijven kunnen data en processen die met Notes to Blueprint zijn verzameld, direct importeren in Pega Blueprint. Daar zetten design agents de eerder verspreide logica om in volledig georkestreerde processen die best practices, automatiseringen en AI incorporeren. Pega’s agentic AI-benadering stelt business en IT in staat om snel samen te werken aan het verder ontwikkelen en verfijnen van vereisten voor nieuwe cloudoplossingen.

Data ontsluiten en migratie versnellen

Pega Blueprint zet automatisch geëxtraheerde documentgerichte datastructuren uit Notes to Blueprint om in nieuwe relationele datamodellen. Deze zijn direct toegankelijk als moderne cloud-integratie API’s en datastreams. Zo kunnen bedrijven eerder vastgezette data door de hele organisatie ontsluiten en opschalen.

De nieuwe aanpak moet organisaties helpen snel live te gaan met een moderne omgeving op Pega Cloud, waarbij on-premise database-infrastructuur en operaties worden geëlimineerd en ondersteuning, onderhoud en licenties worden gestroomlijnd. Voor bedrijven die jarenlang miljoenen dollars hebben uitgegeven aan het in stand houden van legacy systemen, belooft dit aanzienlijke kostenbesparingen.

Samenwerking met Capgemini op AWS Marketplace

Pega heeft samengewerkt met Capgemini om Lotus Notes-transformatie te vereenvoudigen via een uitgebreide moderniseringsoplossing die nu beschikbaar is op AWS Marketplace. De gezamenlijke oplossing combineert Notes to Blueprint en Pega Blueprint met Capgemini’s CAALM (AI-assisted Legacy Modernization)-diensten en expertise, wat datamigratie, validatie, testen en change management omvat. Deze complete oplossing biedt bedrijven een holistische benadering voor de overgang van hun Lotus Notes-omgevingen.

Klanten en partners kunnen toegang aanvragen tot Notes to Blueprint via Pega Marketplace, evenals tot de oplossing van Capgemini op AWS Marketplace. De lancering komt op een moment dat steeds meer organisaties worstelen met de vraag hoe ze hun verouderde systemen kunnen moderniseren zonder cruciale bedrijfsprocessen te verstoren of jaren aan domeinkennis te verliezen.

Tip: Pegasystems geeft Infinity en Blueprint agentic vleugels