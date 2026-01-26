Elastic lanceert Agent Builder voor snel bouwen AI-agents

Elastic brengt Agent Builder naar de markt, een toolset waarmee ontwikkelaars in enkele minuten veilige en betrouwbare AI-agents kunnen bouwen. Het platform combineert context engineering met ingebouwde tools voor datavoorbereiding, ranking en conversationele ervaringen.

AI-agents hebben de juiste context nodig om complexe taken nauwkeurig uit te voeren. Agent Builder is gebouwd op Elasticsearch en levert relevante inzichten via een uniform platform dat enterprise-data op schaal kan doorzoeken en analyseren. Ontwikkelaars kunnen met de toolset chatten met hun data of binnen enkele minuten een contextgedreven custom agent bouwen.

Agent Builder biedt native ondersteuning voor Model Context Protocol en Agent-to-Agent, waardoor naadloze implementaties binnen Microsoft Foundry en het Microsoft Agent Framework mogelijk zijn. “Dit stelt onze gebruikers in staat contextrijke, agentic AI te bouwen, met Elasticsearch als kennisbron en Microsoft Foundry als aandrijvende technologie”, zegt Amanda Silver, CVP bij Microsoft CoreAI.

Het platform vereenvoudigt de agent-workflow met native datavoorbereiding en -ingestie, retrieval en ranking en ingebouwde tools. De nadruk ligt op betrouwbaarheid en veiligheid, twee cruciale vereisten voor organisaties.

Workflows overbrugt AI-betrouwbaarheid

Naast Agent Builder introduceert Elastic ook Workflows in tech preview. Deze nieuwe mogelijkheid stelt agents in staat om betrouwbaar acties uit te voeren binnen verschillende systemen. Veel frameworks vereisen dat Large Language Models elke stap van automatisering plannen en aansturen. AI mist echter de betrouwbaarheid van regelgebaseerde acties.

Workflows overbrugt dit gat. Agents kunnen ermee interne en externe systemen orkestreren, acties uitvoeren en data nauwkeurig verzamelen en transformeren. “Door Agent Builder uit te breiden met Workflows krijgen teams één systeem dat zowel intelligente besluitvorming als betrouwbare automatisering levert”, aldus Ken Exner, chief product officer bij Elastic.

Agents die zijn ontwikkeld met Agent Builder zijn model-agnostisch en compatibel met beheerde model-as-a-service-providers Amazon Web Services, Google Cloud en Microsoft. Agent Builder is beschikbaar in Elastic Cloud Serverless en inbegrepen bij het Enterprise-abonnement. Workflows is beschikbaar als tech preview.

Tip: Elastic toont spierballen van Search AI-platform