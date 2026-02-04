Opsera wil DevOps aanpassen aan AI-ontwikkeling

Opsera komt met nieuwe DevOps-agents om knelpunten van AI-ondersteund programmeren te verminderen.

Opsera heeft volgens SD Times een reeks nieuwe agents aangekondigd binnen zijn zogeheten Agentic DevOps-aanpak. Met deze uitbreiding wil het bedrijf inspelen op een groeiend probleem dat ontstaat door het toenemende gebruik van AI bij het schrijven van code. Hoewel AI-ondersteund programmeren ontwikkelaars helpt om sneller pull requests aan te maken en tests te laten slagen, blijkt uit onderzoek dat dit elders in het ontwikkelproces juist vertragingen veroorzaakt.

Uit een recent rapport van Opsera blijkt dat AI-ondersteunde workflows de tijd tot het indienen van een pull request gemiddeld met bijna de helft verkorten. Tegelijkertijd wachten deze AI-gegenereerde pull requests aanzienlijk langer op een review dan code die volledig door ontwikkelaars is geschreven. Volgens de metingen van het bedrijf duurt de beoordeling van AI-gegenereerde bijdragen ruim vier keer zo lang.

Daarnaast constateert Opsera dat AI-gegenereerde code vaker te maken heeft met kwaliteitsproblemen. Zo is er sprake van meer code-duplicatie en een hogere kans op beveiligingskwetsbaarheden in vergelijking met handmatig geschreven code. Dit zorgt ervoor dat de aanvankelijke snelheidswinst aan het begin van de ontwikkelcyclus later weer verloren gaat tijdens controles, herstelwerk en securitychecks.

Contextueel inzicht

Met de introductie van Agentic DevOps wil Opsera dit probleem aanpakken door autonome agents in te zetten die DevOps-processen actief bewaken en aansturen. Deze agents beschikken over diepgaand contextueel inzicht in de volledige softwareleveringsketen. Daardoor kunnen ze verbanden leggen tussen verschillende onderdelen van de pipeline en proactief ingrijpen wanneer vertragingen of risico’s ontstaan.

De technologie moet organisaties niet alleen helpen om hun ontwikkelprocessen te versnellen, maar ook om beter inzicht te krijgen in de waarde van hun investeringen. Door analyses en simulaties van mogelijke wijzigingen kunnen teams vooraf inschatten wat de impact is van bepaalde keuzes in de pipeline.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is de mogelijkheid tot automatische probleemoplossing. De agents kunnen volgens Opsera de onderliggende oorzaken van pipelinefouten, beveiligingsproblemen en compliance-issues identificeren en in sommige gevallen zelfstandig corrigerende maatregelen nemen.

Tegelijkertijd bevat de oplossing ingebouwde beleidskaders in de vorm van policy-as-code. Daarmee wordt gewaarborgd dat acties van de agents altijd voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen en regelgeving waaraan organisaties moeten voldoen.

De leiding van Opsera ziet deze ontwikkeling als een noodzakelijke volgende stap voor DevOps in een tijd waarin AI een steeds grotere rol speelt in softwareontwikkeling. Volgens het bedrijf is het cruciaal dat deze vorm van geautomatiseerde aansturing open en flexibel blijft, zodat deze goed aansluit op de bestaande tools en processen binnen ondernemingen. Opsera positioneert zijn platform daarbij als een intelligente orkestratielaag die verschillende systemen en tools met elkaar verbindt en agents inzet die niet alleen problemen signaleren, maar ze ook actief proberen op te lossen.