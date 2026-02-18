TanStack wint terrein binnen React-ecosysteem

De jaarlijkse State of React-enquête van Devographics laat zien dat React zijn dominante positie behoudt, maar ook steeds meer vragen oproept bij ontwikkelaars.

Op basis van reacties van ruim 3.700 professionals ontstaat volgens The Register het beeld van een ecosysteem dat krachtig blijft, maar kampt met toenemende complexiteit en onzekerheid over de koers. Vooral de rol van React aan de serverkant en de opkomst van alternatieven zoals TanStack zorgen voor discussie.

React is van oorsprong een JavaScript-bibliotheek en geen volledig framework. Die keuze biedt flexibiliteit, maar leidt ook tot versnippering. Ontwikkelaars moeten kiezen uit een breed aanbod aan frameworks, libraries en tools. Veel respondenten geven aan dat het opzetten en onderhouden van een consistente ontwikkelomgeving daardoor onnodig ingewikkeld wordt, zeker wanneer buildprocessen, tests en CI goed moeten samenwerken.

Ondanks die kritiek blijft React zeer wijdverbreid. De enquête suggereert zelfs verdere groei, mede door de invloed van AI. Generatieve AI-tools leunen sterk op bestaande en populaire codevoorbeelden, waardoor React vaak automatisch wordt ingezet bij het genereren van gebruikersinterfaces. Dat versterkt de positie van React, ook als niet iedereen overtuigd is.

Binnen het React-ecosysteem speelt Next.js al jaren een centrale rol als fullstack-oplossing. Het framework wordt door een grote meerderheid gebruikt, maar het enthousiasme is beperkt. Een aanzienlijk deel ervaart Next.js als complex en ziet risico’s in de sterke afhankelijkheid van één commerciële partij. Tegelijkertijd blijft er een groep die juist waarde hecht aan de geïntegreerde aanpak, wat leidt tot een verdeeld beeld.

Groeiende belangstelling voor TanStack

Daartegenover staat de groeiende belangstelling voor TanStack. Vooral TanStack Query wordt breed ingezet en krijgt overwegend positieve reacties. Het fullstack-framework TanStack Start bevindt zich nog in een vroege fase, maar weet nu al veel ontwikkelaars aan te spreken. De focus op typesafety met TypeScript en een modulaire opzet wordt gezien als een alternatief voor zwaardere frameworks.

TanStack ontwikkelt zich bovendien tot een breder platform met meerdere deelprojecten, waaronder een datastore, experimentele AI-functionaliteit en command-line tooling. Daarmee profileert het zich als een set bouwstenen voor moderne webapplicaties, in plaats van één allesomvattend systeem.

Opvallend is de lauwe reactie op React Server Components en serverfuncties. Hoewel deze door zowel Next.js als TanStack Start worden ondersteund, blijkt een groot deel van de ontwikkelaars weinig behoefte te hebben aan React-logica op de server. Dat is relevant, omdat deze vernieuwingen juist bedoeld waren voor de volgende fase van React.

Meer enthousiasme is er voor de React Compiler. Ontwikkelaars zien hierin een manier om code eenvoudiger te houden en minder handmatig te optimaliseren. Ook de aangekondigde React Foundation, gericht op beheer van infrastructuur en evenementen, wordt positief ontvangen en gezien als een stap richting meer stabiliteit.

De enquête schetst zo een ecosysteem dat stevig staat, maar duidelijk in beweging is. React blijft de standaard waar ontwikkelaars en AI-tools automatisch op terugvallen, terwijl de roep om eenvoud en alternatieven toeneemt. Die spanning vormt voorlopig geen bedreiging, maar is wel een aanjager voor verandering.