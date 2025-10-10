Meta draagt React over aan Linux Foundation

Meta brengt React, React Native en JSX onder bij een nieuwe organisatie: de React Foundation. Deze stichting wordt onderdeel van de Linux Foundation. De organisatie moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het populaire JavaScript-framework niet langer onder directe invloed van één enkel bedrijf staat.

React werd in 2013 door Facebook ontwikkeld. Het groeide uit tot het meest gebruikte front-end framework voor webontwikkeling. Inmiddels wordt het volgens de State of JavaScript-enquête door meer dan 80 procent van de ontwikkelaars gebruikt. React Native speelde eveneens een grote rol in de ontwikkeling van cross-platform apps, onder meer bij Microsoft.

De React Foundation krijgt de taak om de infrastructuur van React te beheren. Hieronder vallen GitHub, CI-systemen en handelsmerken. Ook zal de stichting React Conf organiseren en financiële steun bieden aan projecten binnen het ecosysteem, bijvoorbeeld via subsidies en ontwikkelingsprogramma’s.

Seth Webster, hoofd van React bij Meta, wordt de eerste uitvoerend directeur van de stichting. De raad van bestuur zal toezien op het gebruik van middelen en moet waarborgen dat de stichting leveranciersneutraal blijft.

Breed gedragen gemeenschap

De oprichtende leden van de nieuwe stichting zijn Amazon, Callstack, Expo, Meta, Microsoft, Software Mansion en Vercel. Deze bedrijven hebben volgens Meta een grote bijdrage geleverd aan het React-ecosysteem. De organisatie wil het aantal leden in de toekomst verder uitbreiden, zodat er een breed gedragen gemeenschap ontstaat die de ontwikkeling van React ondersteunt.

Naast de oprichting van de stichting werkt Meta aan een nieuwe technische bestuursstructuur. Die moet onafhankelijk functioneren van de React Foundation en bepaalt de technische koers van het project. Meta wil hiermee voorkomen dat een enkele leverancier of organisatie te veel invloed krijgt. De nieuwe structuur zal in overleg met de open-sourcegemeenschap worden ontwikkeld.

De stap komt op een moment dat binnen de React-gemeenschap kritiek klinkt op de rol van bepaalde bedrijven, met name Vercel, dat het populaire Next.js-framework onderhoudt. Een aanzienlijk deel van het React Core-team bestaat uit medewerkers van Meta en Vercel, wat tot zorgen over belangenverstrengeling heeft geleid. Met de nieuwe governance-structuur en de verankering binnen de Linux Foundation wil Meta die zorgen wegnemen en de toekomst van React als open, onafhankelijk project veiligstellen.