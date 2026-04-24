AI-software engineer Devin stuwt Cognition naar 25 miljard dollar

Cognition wil honderden miljoenen ophalen tegen een waardering van circa 25 miljard dollar, gedreven door de opmars van zijn autonome AI-ontwikkelaar Devin.

Toen Cognition AI Devin in maart 2024 introduceerde, positioneerde het bedrijf zich nadrukkelijk anders dan traditionele AI-codingtools. In plaats van ondersteuning bij losse codefragmenten richt Devin zich op het volledig uitvoeren van ontwikkeltaken, van planning tot implementatie.

Het bedrijf is momenteel in gesprek met investeerders over een nieuwe financieringsronde, meldt SiliconANGLE. Cognition zou daarbij mikken op een investering van honderden miljoenen dollars of meer. De gesprekken zijn nog gaande en de uiteindelijke voorwaarden liggen niet vast, maar illustreren de sterke vraag naar geavanceerde AI-tools voor softwareontwikkeling.

Devin brengt end-to-end automatisering

Devin speelt hierin een centrale rol. Het systeem zet opdrachten eerst om in een gestructureerd stappenplan en geeft inzicht in de haalbaarheid van het eindresultaat. Daarmee verschuift de rol van de ontwikkelaar richting controle en bijsturing in plaats van directe uitvoering. Techzine meldde eerder dat Devin in een volledige ontwikkelomgeving werkt, met eigen tools zoals een editor en command line, waardoor het functioneert als een digitale collega in plaats van een losse assistent.

Cognition legt daarnaast nadruk op betrouwbaarheid. Devin controleert en test gegenereerde code actief op fouten en kwetsbaarheden, zodat deze geschikt is voor gebruik in productie. Die combinatie van autonomie en kwaliteitscontrole moet het verschil maken in een markt die snel volwassen wordt.

De technologie wordt aangeboden aan zowel individuele ontwikkelaars als grote organisaties. De enterprise-variant biedt extra mogelijkheden zoals beveiliging, logging en aanpasbaarheid op basis van bedrijfsdata. Onder de klanten bevinden zich onder meer Microsoft, Dell Technologies en Cisco Systems.

De concurrentie neemt tegelijkertijd toe. Grote spelers zoals OpenAI en Anthropic PBC investeren zwaar in vergelijkbare oplossingen. Toch probeert Cognition zich te onderscheiden door niet alleen te ondersteunen, maar volledige softwareontwikkeling te automatiseren.

Eerder haalde het bedrijf al 400 miljoen dollar op tegen een waardering van 10,2 miljard dollar. Met de nieuwe ronde zou die waardering ruim verdubbelen. Daarmee lijkt Devin niet alleen technologisch, maar ook financieel een belangrijke katalysator voor de groei van Cognition.