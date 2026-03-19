OpenAI koopt Astral om Codex vaardiger met Python te maken

OpenAI neemt Astral over. Astral is het team achter de populaire Python-ontwikkelaarstools uv, Ruff en ty. De deal is bedoeld om OpenAI’s AI-codeerplatform Codex, met meer dan twee miljoen wekelijkse actieve gebruikers, een impuls te geven. De open-sourceproducten van Astral zullen na afronding van de overname ondersteund blijven worden. Als dit zo is, zou dit de open-sourcebijdragen van OpenAI aanzienlijk uitbreiden, aangezien het bedrijf al jaren is gestopt met het op deze manier aanbieden van de meeste van zijn modellen.

Codex speelt een belangrijke rol in de Python-community met drie veelgebruikte open-source tools: uv, Ruff en ty. Samen zorgen deze voor dependency-beheer, linting en opmaak, en typecontrole. Ze dekken daarmee een groot deel van wat Python-ontwikkelaars nodig hebben om een efficiënte codebase te onderhouden. Alledrie de tools zijn geschreven in Rust, wat hen een snelheidsvoordeel geeft ten opzichte van oudere, op Python gebaseerde alternatieven.

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders en de gebruikelijke voorwaarden voor afronding. Totdat de deal compleet is, blijven OpenAI en Astral als afzonderlijke bedrijven opereren. Na afronding zal het Astral-team zich aansluiten bij het Codex-team bij OpenAI.

De groei van Codex is de drijvende kracht achter de deal

Codex, de AI-codeerassistent van OpenAI, is snel gegroeid. Het platform telt nu meer dan twee miljoen wekelijkse actieve gebruikers, met een drievoudige groei van het aantal gebruikers en een vijfvoudige toename van het gebruik sinds het begin van het jaar. Sinds de lancering heeft OpenAI Codex gestaag uitgebreid tot meer dan alleen het genereren van code. GPT-5.2-Codex richtte zich op professionele software-engineeringworkflows, terwijl GPT-5.3-Codex-Spark opmerkelijk snel is dankzij het draaien op Cerebras-hardware voor ultrasnelle inferentie. Codex zelf is overigens ook in Rust geschreven.

De integratie van Astral in OpenAI breidt de mogelijkheden van Codex verder uit. Het doel van OpenAI is om Codex te ontwikkelen van een AI die code genereert naar een systeem dat kan deelnemen aan de volledige ontwikkelingsworkflow, waarbij het wijzigingen plant, tools uitvoert, resultaten verifieert en software onderhoudt. De tools van Astral maken direct deel uit van die workflows en worden dagelijks door miljoenen Python-ontwikkelaars gebruikt.

Toewijding aan open source blijft intact

OpenAI heeft verklaard dat het de open-sourceproducten van Astral na de overname zal blijven ondersteunen. Charlie Marsh, oprichter en CEO van Astral, zei: “Als onderdeel van Codex zullen we onze open-source-tools blijven ontwikkelen om de grenzen van softwareontwikkeling te verleggen.”

uv op GitHub heeft meer dan 500 bijdragers verzameld en honderden updates ontvangen. Het wijst op aanzienlijke belangstelling vanuit de community. Of een diepere integratie met Codex de manier waarop deze tools zich voor onafhankelijke ontwikkelaars ontwikkelen zal veranderen, valt nog te bezien. Bovendien wordt niet verwacht dat toekomstige Codex-varianten van GPT-modellen open-source zullen zijn, wat betekent dat een groot deel van de toekomstige capaciteiten van Astral waarschijnlijk verweven zal raken met de closed-source LLM’s van OpenAI.

Hoe dan ook, OpenAI breidt wel zijn aanbod uit voor de populairste programmeertaal ter wereld op dit moment als de deal rond is. Python is ook een van de meest gebruikte talen geworden, en al helemaal als het specifiek gaat om AI, datawetenschap en backend-ontwikkeling. Thibault Sottiaux, Codex Lead bij OpenAI, zei dat het doel is om van Codex “de agent te maken die het meest geschikt is om de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling te ondersteunen.”