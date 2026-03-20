Anthropic bouwt OpenClaw-rivaal: Claude Code Channels

Anthropic heeft Claude Code voorzien van een nieuwe functie genaamd Channels, waarmee ontwikkelaars hun AI-codeertool rechtstreeks kunnen koppelen aan Telegram en Discord. De update geeft Claude Code dezelfde aanpak die OpenClaw zijn populariteit bezorgde, maar dan met de beveiliging en het gebruiksgemak van een commercieel product.

Voorheen was Claude Code gebonden aan de desktop, terminal of de Claude-app. Berichten sturen naar je AI-agent en terugkrijgen zodra een taak klaar is, precies wat OpenClaw groot maakte, was nog niet beschikbaar. Dat verandert nu. Ontwikkelaars kunnen Claude Code een bericht sturen als ze onderweg zijn, en een melding ontvangen zodra een bug is gefixt of een build klaar is.

OpenClaw werd in november 2025 gelanceerd door de Oostenrijkse ontwikkelaar Peter Steinberger. Het project trok snel een groot publiek aan omdat het een soort AI-medewerker biedt via iMessage, Slack, Telegram, WhatsApp en Discord. OpenClaw-gebruik kent veel gevaren, maar al gauw zijn er projecten verschenen die de tool veiliger moeten maken zoals NanoClaw.

MCP als fundament

Claude Code Channels is gebouwd op MCP (Model Context Protocol), dat inmiddels uit handen is gegeven door Anthropic als open standaard en AI-communicatiemiddel tussen tools, modellen en data. In december 2025 doneerde Anthropic MCP aan de Agentic AI Foundation onder de Linux Foundation. In de Channels-architectuur fungeert een MCP-server als tweezijdige brug: binnenkomende berichten worden direct in de actieve Claude Code-sessie geïnjecteerd, waarna Claude code uitvoert en antwoordt via het externe platform.

Claude Code werd begin vorig jaar geïntroduceerd als commandline-tool en is sindsdien uitgegroeid tot een volledig agentic platform. De Channels-functie vereist versie 2.1.80 of hoger en de Bun JavaScript-runtime.

Integratiewerk

Voor Telegram maak je via BotFather een bot aan en installeer je de plugin met /plugin install telegram@claude-plugins-official . Discord werkt vergelijkbaar via de Discord Developer Portal. De plugins worden gehost in officiële Anthropic-repositories op GitHub, waardoor de community zelf connectors kan bouwen voor platforms als Slack of WhatsApp.

Aangezien Claude Code al een van de populairste codingtools is, zal de adoptie alleen maar toenemen. Tegelijkertijd zijn er inmiddels genoeg varianten van OpenClaw dat de installed base daarvan al gefragmenteerd is. De volgende stap zou een eenvoudig te benaderen AI-codingtool zijn dat een claim van ‘enterprise-ready’-status hard kan maken.

