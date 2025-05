Drie arrestaties in omkopingsonderzoek naar Nederlands Microsoft-datacenter

De Britse Serious Fraud Office (SFO) heeft drie personen gearresteerd in verband met een internationaal omkopingsonderzoek naar infrastructuurleverancier Blu-3 en voormalige medewerkers van bouwbedrijf Mace Group. Het onderzoek draait om vermeende omkoping bij de bouw van het Microsoft-datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer.

De SFO maakte woensdag bekend dat meer dan 70 medewerkers van de fraudedienst betrokken waren bij huiszoekingen op vier woonadressen en één bedrijfslocatie in Groot-Brittannië. Ook de autoriteiten in Monaco hebben een huiszoeking uitgevoerd bij een verdachte.

Volgens de Britse fraudedienst worden medewerkers van Blu-3 ervan verdacht meer dan 3 miljoen pond (ongeveer 3,5 miljoen euro) aan steekpenningen te hebben betaald aan personen die zij omschrijven als voormalige medewerkers van Mace Group. De omkoping zou verband houden met de bouw van een datacenter voor Microsoft in Nederland.

Nultolerantie voor corruptie

Een woordvoerder van Mace Group verklaarde: “Mace hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van schendingen van onze ethische code en neemt beschuldigingen van omkoping uiterst serieus. We zijn volledig toegewijd om het onderzoek van de Serious Fraud Office naar beschuldigingen tegen voormalige medewerkers van onze groep te ondersteunen.”

Ook Blu-3 heeft aangegeven volledig mee te werken aan het externe SFO-onderzoek. “We nemen dit soort zaken zeer serieus en zijn vastbesloten om de hoogste normen van integriteit en ethisch gedrag in al onze activiteiten te handhaven”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Microsoft heeft nog geen reactie gegeven.

Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium en meer details over de exacte aard van de vermeende omkoping en de betrokken personen zijn nog niet bekendgemaakt. De SFO staat bekend om zijn onderzoeken naar grootschalige fraude en corruptie in het bedrijfsleven.

