Microsoft stopt met Windows Dev Home

Microsoft stopt met de ontwikkeling van Windows Dev Home, een applicatie die was ontworpen om ontwikkelaars te helpen hun Windows-werkplek in te richten.

De Dev Home-app verscheen in 2023 als omgeving om Windows aantrekkelijker te maken voor ontwikkelaars. Zoals we eerder schreven in een artikel over wat Windows Dev Home precies is, bood de applicatie ontwikkelaars handige functies om een development-omgeving op te zetten en te beheren.

Met Dev Home waren bijvoorbeeld de prestaties van de GPU en het geheugen inzichtelijk. Daarnaast konden gebruikers extensies bouwen die extra informatie tonen over pull requests en issues. Alles vanuit de centrale plek.

Onverwacht einde

Microsoft heeft niet officieel aangekondigd dat het met Dev Home stopt, maar gebruikers ontdekten in de applicatiecode dat het einde nabij is. De end-of-life staat gepland voor mei 2025. Sommige Dev Home-functies zullen in andere tools worden ondergebracht. Verder blijkt uit de code dat Microsoft in de komende maanden meer details zal delen.

Microsoft Dev Home app/platform is dead. EOL is set for May 2025.https://t.co/8S0Qbrf3Bk pic.twitter.com/axLNmAm4N5 — Rafael Rivera (@WithinRafael) January 27, 2025

Hoewel sommige ontwikkelaars het monitoren van projecten vanuit Dev Home als een handige toevoeging zagen, lijkt het gewenste succes voor Microsoft te zijn uitgebleven. Het is nog onduidelijk wat er met de bestaande functies gebeurt en of er een vervangende tool komt.

