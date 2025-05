Microsoft investeert fors in Europa door Trump

Microsoft heeft nieuwe toezeggingen gedaan aan Europa om de continuiteit van zijn dienstverlening te garanderen, zelfs als de Amerikaanse of een andere overheid zou eisen dat Microsoft zijn activiteiten staakt in Europa. Microsoft legt juridisch vast dat het naar de rechter zal stappen om Europese bedrijven en landen te beschermen. Onder een nieuwe Digital Resilience Commitment zal Microsoft broncode gaan opslaan in Zwitserland en nauw samenwerken met Europese partners om continuïteit van diensten te waarborgen, ongeacht geopolitieke spanningen.

De toezeggingen van Microsoft komen op een moment dat geopolitieke spanningen toenemen en Europese landen zich zorgen maken over hun digitale weerbaarheid. Het bedrijf uit Redmond benadrukt dat het al 42 jaar actief is in Europa en dat het de Europese waarden respecteert en zich aan Europese wetgeving houdt.

Uitbreiding van datacentercapaciteit

Een belangrijk onderdeel van de toezeggingen is de uitbreiding van de Europese datacentercapaciteit met 40 procent in de komende twee jaar. Microsoft breidt zijn datacenteractiviteiten uit in 16 Europese landen, waardoor de totale capaciteit tussen 2023 en 2027 meer dan zal verdubbelen tot ruim 200 datacenters op het continent. Dit moet bijdragen aan de economische groei en concurrentiekracht van Europa.

Brad Smith, president van Microsoft, kiest hiermee voor een verzoenende toon richting Europa. Hij erkent expliciet dat Europese wetgeving van toepassing is op Microsoft’s activiteiten in Europa, waaronder de Digital Markets Act en mededingingswetgeving.

Juridische bescherming en broncode in Zwitserland

Opvallend is Microsoft’s toezegging om naar de rechter te stappen indien nodig. Het bedrijf belooft “prompt en krachtig juridische stappen te ondernemen” als een regering waar dan ook ter wereld zou proberen de clouddiensten in Europa te laten stopzetten. Deze belofte wordt juridisch bindend voor Microsoft via een nieuwe Digital Resilience Commitment die in contracten met Europese overheden en de Europese Commissie wordt opgenomen.

Microsoft wijst op zijn trackrecord van rechtszaken tegen de Amerikaanse overheid, waaronder vier rechtszaken tegen de uitvoerende macht tijdens president Obama’s ambtstermijn en een succesvolle zaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof onder president Trump ter bescherming van immigrantenrechten.

Om de continuïteit van diensten te waarborgen, zal Microsoft back-upkopieën van zijn broncode opslaan in een beveiligde repository in Zwitserland. Europese partners krijgen juridische rechten om deze code te gebruiken in het onwaarschijnlijke geval dat Microsoft gedwongen zou worden diensten op te schorten.

Europees bestuur voor datacenteractiviteiten

Microsoft’s Europese datacenteractiviteiten zullen voortaan worden beheerd door een raad van bestuur die uitsluitend uit Europese staatsburgers bestaat en onder Europese wetgeving opereert. Dit moet het vertrouwen vergroten dat de clouddiensten betrouwbaar blijven, ongeacht internationale spanningen.

Met deze toezeggingen tracht Microsoft zich te positioneren als een betrouwbare partner voor Europa in een tijd van geopolitieke onzekerheid. Het bedrijf lijkt hiermee te willen onderstrepen dat het, ondanks zijn Amerikaanse wortels, zijn Europese activiteiten serieus neemt en bereid is deze actief te beschermen.