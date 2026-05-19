Microsoft positioneert open source als fundament onder AI-agents

Microsoft heeft tijdens Open Source Summit North America 2026 nieuwe plannen gepresenteerd rond Linux, containers en AI-agents. Het bedrijf zet daarbij nadrukkelijk in op open source als basis voor een toekomst waarin AI-systemen steeds autonomer opereren.

Tegelijk kondigde Microsoft een publieke preview aan van Azure Linux 4.0 en maakte het Azure Container Linux algemeen beschikbaar.

Volgens Brendan Burns, corporate vice president voor Azure OSS en Cloud Native en medeoprichter van Kubernetes, verschuift de industrie van een cloud-native naar een AI-native tijdperk. Daarbij zouden open standaarden en open source-technologie opnieuw een centrale rol spelen.

Microsoft koppelt die boodschap nadrukkelijk aan de infrastructuur waarop veel AI-systemen inmiddels draaien. Volgens het bedrijf gebruikt inmiddels meer dan twee derde van de workloads binnen Azure Linux. Ook diensten als Microsoft 365, GitHub en ChatGPT draaien volgens Microsoft op Linux-gebaseerde infrastructuur.

Linux voor AI-workloads

Met Azure Linux 4.0 en Azure Container Linux wil Microsoft een Linux-platform aanbieden dat specifiek is afgestemd op cloud-native- en AI-omgevingen. Daarbij ligt de nadruk op beveiliging, een kleinere softwarevoetafdruk en consistente prestaties tussen hosts en containers.

Volgens Microsoft moet de onderliggende infrastructuur voor AI-workloads zoveel mogelijk uit beeld verdwijnen en vooral voorspelbaar en veilig functioneren. Azure Container Linux wordt op 2 juni breder uitgerold tijdens Microsoft Build. Azure Linux 4.0 verschijnt eerst als publieke preview voor Azure Virtual Machines.

Microsoft stelt daarnaast dat AI niet alleen nieuwe workloads creëert, maar ook verandert hoe open source-projecten zelf worden ontwikkeld. Volgens het bedrijf gebruiken maintainers steeds vaker AI-agents om issues te analyseren, tests te genereren en pull requests te beoordelen.

Ook dependencybeheer en securitypatches zouden steeds vaker door agentische tooling worden ondersteund. Dat versnelt volgens Microsoft de ontwikkeling van software, maar verhoogt tegelijk de noodzaak voor strengere controle op herkomst, beveiliging en standaarden.

Open agentische stack

Tijdens de summit presenteerde Microsoft ook verschillende bouwstenen voor een zogenoemde open agentic stack. Daarmee doelt het bedrijf op infrastructuur waarmee AI-agents van verschillende leveranciers en platforms met elkaar kunnen samenwerken.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het Microsoft Agent Framework, een open source-SDK en runtime voor multi-agent-systemen. Daarnaast werkt Microsoft aan A2A-protocollen voor communicatie tussen agents en aan een Agent Governance Toolkit voor toegangscontrole, auditing en beleidsbeheer.

Microsoft werkt daarbij samen met projecten als Ray en NVIDIA Dynamo, een open source-framework voor gedistribueerde AI-inferentie, meldt SDTimes. Volgens Microsoft moeten open protocollen voorkomen dat organisaties afhankelijk worden van één leverancier voor agentische AI-platformen.

Het bedrijf vergelijkt de governance-laag rond AI-agents met de rol die RBAC en admission controllers eerder binnen Kubernetes kregen. Volgens Microsoft zijn dergelijke controlemechanismen noodzakelijk voordat AI-agents op grote schaal in productieomgevingen kunnen worden ingezet.

Een belangrijke rol ziet Microsoft weggelegd voor de Linux Foundation en de nieuwe Agentic AI Foundation (AAIF). Dat initiatief richt zich op open standaarden voor communicatie, runtimes en orkestratie van AI-agents.

Volgens Microsoft behoort AAIF inmiddels tot de snelst groeiende projecten in de geschiedenis van de Linux Foundation. Het bedrijf stelt dat klanten interoperabiliteit eisen en willen voorkomen dat zij afhankelijk worden van één leverancier voor agentische infrastructuur.

Beveiliging supplychain blijft aandachtspunt

Microsoft benadrukte tijdens de summit ook opnieuw het belang van supplychain-beveiliging binnen open source. Volgens het bedrijf wordt veel kritieke software nog altijd onderhouden door relatief kleine groepen vrijwilligers, terwijl dezelfde software ondertussen de basis vormt voor cloudplatformen en AI-infrastructuur.

Daarom investeert Microsoft volgens eigen zeggen verder in initiatieven zoals OpenSSF en Alpha-Omega. Daarbij gaat het inmiddels om een tweede financieringsronde voor AI-gestuurde beveiligingsoplossingen die de open source-supplychain beter moeten beschermen.

Daarnaast noemt Microsoft het GitHub Secure Open Source Fund, waarin projecten financiële ondersteuning en beveiligingsbegeleiding ontvangen.

Naast Linux en Kubernetes noemde Microsoft verschillende CNCF-projecten waarin het actief bijdraagt, waaronder Dapr, KAITO, Radius, Flatcar en Inspektor Gadget. Volgens het bedrijf zijn veel van die projecten ontstaan uit praktische problemen die het tegenkwam bij het grootschalig draaien van Kubernetes op Azure.