Anthropic Claude Tag is AI-collega voor Slack

Anthropic heeft Claude Tag geïntroduceerd. Dat is een AI-agent die als volwaardig teamlid in Slack opereert. De tool werkt voor hele organisaties tegelijk, bouwt persistent geheugen op per kanaal en voert taken zelfstandig uit. Claude Tag is vanaf nu direct beschikbaar in bèta voor Enterprise- en Team-abonnees.

Waar de bestaande Claude-integratie reageerde op directe vragen van individuele gebruikers in Slack, werkt Claude Tag als een gedeeld teamlid dat voor een heel kanaal actief is. Iedereen in dat kanaal kan gebruikmaken van de agent. Ook zaken als voortgang bekijken en een taak oppakken die een collega halverwege heeft achtergelaten zijn mogelijk.

Dat is een groot verschil met andere AI-chatbots. Claude Tag krijgt één gedeelde identiteit per kanaal en bouwt zo context op over de projecten die er spelen. Als Claude Tag toegang krijgt tot meerdere Slack-kanalen, dan doorzoekt het die ook om een taak beter te begrijpen. Mits de beheerder daar toestemming voor heeft gegeven.

Ambient modus en asynchroon werken

Concreet werkt Claude Tag als volgt: een medewerker tagt @Claude met een opdracht, waarna de agent die automatisch opsplitst in stappen en zelfstandig uitvoert. Het resultaat verschijnt in een Slack-thread. Taken kunnen ook uren of dagen lopen, waardoor medewerkers ondertussen aan iets anders kunnen werken.

Er is ook een zogenaamde ambient modus aanwezig. Daarin wordt Claude Tag proactief geactiveerd in gesprekken om updates te geven, iets belangrijks te signaleren of om herinneringen uit te sturen voor vergeten taken. Anthropic omschrijft dat als werken met “een echte collega, die werk in het openbaar kan presenteren, met veel meer context en begrip dan voorheen.”

Anthropic staat daarmee niet alleen in de strijd om AI-assistenten in de werkomgeving. Salesforce kondigde begin april dertig nieuwe AI-functies aan voor Slack en Slackbot, waaronder herbruikbare AI-skills en integratie met Agentforce. Slackbot fungeert daarin ook als MCP-client en werkt samen met externe diensten. Claude Tag richt zich echter specifiek op persistente context en asynchrone samenwerking binnen teams.

Waarom Claude Tag geen chatbot is

Met Claude Tag verdwijnt de grens tussen een communicatietool en actieve IT-infrastructuur. Hoewel de software in Slack draait, is de term ‘chatbot’ technisch gezien achterhaald. Dit is de overstap van generatieve AI naar agentic AI. Traditionele chatbots zijn reactief: ze wachten tot een gebruiker iets typt, geven antwoord en vergeten de context zodra het venster sluit. AI-agenten zoals Claude Tag werken juist proactief, asynchroon en contextbewust.

Voor IT-architecturen verandert dit de omgang met data fundamenteel. In plaats van losse chatsessies bouwt de agent een collectief geheugen op per kanaal. De AI begrijpt de geschiedenis van een project en lopende discussies. Je hoeft de context als gebruiker dus niet steeds opnieuw te voeden. Ook de interactie verandert. Het gaat niet meer om direct vraag-en-antwoord, maar om het delegeren van taken. De agent splitst een opdracht zelf op en voert deze autonoom uit over een periode van uren of dagen. AI wordt zo een onzichtbare kracht op de achtergrond.

Dit zelfstandige handelen leunt technisch steeds vaker op open standaarden zoals het Model Context Protocol. Slack verandert hierdoor in een centrale laag waarin AI-agenten direct systemen als GitHub, databases of CRM-pakketten aansturen. Tegelijkertijd lost deze opzet een groot governance-probleem op, namelijk de wildgroei aan individuele AI-accounts zorgt vaak voor Shadow AI en datarisico’s.

Strijd om de enterprise markt

De lancering past in Anthropic’s bredere strategie om terrein te winnen bij grote bedrijven. Binnen het bedrijf zelf is de tool al intern in gebruik. Inmiddels is 65 procent van de code van het productteam afkomstig van de interne versie van Claude Tag. Concurrenten als Microsoft, met Copilot en Work IQ, en Glean Technologies ontwikkelen intussen hun eigen enterprise AI-lagen.

Claude Tag is per direct in bèta beschikbaar voor Claude Enterprise- en Team-abonnees. Beheerders bepalen zelf tot welke kanalen, tools en data de agent toegang krijgt. Elke Claude Tag-identiteit blijft strikt beperkt tot de toegewezen kanalen. Zo heeft een agent voor de juridische afdeling bijvoorbeeld geen inzage in data van de technische teams. Anthropic wil de beschikbaarheid op termijn uitbreiden naar andere platforms, maar details daarover zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.